Çaluda: Hükümet oyalama taktiği yapıyor

Çaluda, Çeler’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kimlerin yer alacağının çağrısının Bakanlık tarafından yapıldığını ve Bakanlar Kurulu’nda onaylanmasının ardından komisyonun göreve başlayacağını söylemesi üzerine Çeler’e seslenerek amacının oyalama taktiği olduğunu savundu.
Çaluda hali hazırda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üyelerinin var olduğunu belirterek, Çeler’in bu isimleri neden toplantıya çağırmayarak gereğini yapmadığını sorguladı. Çaluda açıklamasında Çeler’in oyalama taktiği içerisinde olduğuna vurgu yaptı.
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