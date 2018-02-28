Çaluda: Hükümet oyalama taktiği yapıyor

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda Asgari ücretin yakın zamanda belirleneceğini belirten Çalışma Bakanı Zeki Çeler’e tepki göstererek yapılan açıklamaları samimi bulmadığını belirtti.

Çaluda, Çeler’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kimlerin yer alacağının çağrısının Bakanlık tarafından yapıldığını ve Bakanlar Kurulu’nda onaylanmasının ardından komisyonun göreve başlayacağını söylemesi üzerine Çeler’e seslenerek amacının oyalama taktiği olduğunu savundu.

Çaluda hali hazırda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üyelerinin var olduğunu belirterek, Çeler’in bu isimleri neden toplantıya çağırmayarak gereğini yapmadığını sorguladı. Çaluda açıklamasında Çeler’in oyalama taktiği içerisinde olduğuna vurgu yaptı.

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