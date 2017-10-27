Çaluda hükümete seslendi: Seçim yasakları başlamadan asgari ücret yeniden belirlensin

Yazılı açıklamasında son dönemlerde dövizin yükselmesi karşısında Türk Lirası’nın değer kaybettiğini kaydeden Çaluda, hayat pahalılığının da göz önünde bulundurularak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun seçim yasağı hayata geçirilmeden önce toplanması gerektiğini ifade etti.
Çaluda, asgari ücretin, hayat pahalılığının, dövizdeki tırmanışın, okulların açılmasıyla ailelerin alım gücünün daha da düşmesini göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini ifade etti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.