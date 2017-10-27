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Çaluda hükümete seslendi: Seçim yasakları başlamadan asgari ücret yeniden belirlensin

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Çaluda hükümete seslendi: Seçim yasakları başlamadan asgari ücret yeniden belirlensin
Hür İşçi Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda, hükümete, Ocak 2018’de yapılması planlanan genel seçim öncesinde asgari ücretin yeniden belirlenmesi çağrısında bulundu.

Yazılı açıklamasında son dönemlerde dövizin yükselmesi karşısında Türk Lirası’nın değer kaybettiğini kaydeden Çaluda, hayat pahalılığının da göz önünde bulundurularak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun seçim yasağı hayata geçirilmeden önce toplanması gerektiğini ifade etti.

Çaluda, asgari ücretin, hayat pahalılığının, dövizdeki tırmanışın, okulların açılmasıyla ailelerin alım gücünün daha da düşmesini göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

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