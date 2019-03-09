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Çaluda: “İnşaatlarda güvenlikli iskelelerin kullanılması için Çalışma Bakanı’nı göreve davet ediyoruz”

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Çaluda: “İnşaatlarda güvenlikli iskelelerin kullanılması için Çalışma Bakanı’nı göreve davet ediyoruz”
Çaluda: “İnşaatlarda güvenlikli iskelelerin kullanılması için Çalışma Bakanı’nı göreve davet ediyoruz”

Girne’deki bir inşaatta iskeleden düşerek hayatını kaybeden işçi kardeşimizle birlikte son bir yılda toplam 14 ölümlü iş kazası yaşanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na defalarca uyarıda bulunmamıza rağmen, inşaatlardaki denetimler göstermelik olmaktan ileriye gidememektedir.
Gönyeli’de yaşanan ölümlü iş kazasının üzerinden henüz iki hafta geçmeden bir diğerinin yaşanması, bize iş sağlığı ve güvenliğinin ihlal edildiğini göstermektedir. İnşaatlarda kullanılan korumasız ve ölüm riski taşıyan demir iskelelerin bir an önce ortadan kaldırılması ve bunun yerine güvenlikli modern iskelelerin kullanılması için girişim başlatılmalıdır.
Çalışma Dairesi’nin inşaatlardaki denetimleri artırması ve hatırı sayılır şirketlere tolerans tanımaması gerekmektedir. İşçi sağlığı ve güvenliğine aykırı davranan şirketlere caydırıcı cezalar verilmelidir.

Eğer Sn. Bakan bunu başaramayacaksa derhal istifa etmelidir.

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