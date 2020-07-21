Çaluda: “UBP’nin gerçek görüşü, hükümetin bozulmasından yanadır”

“Yılsonuna erken seçim düşünülebilir” diyen UBP Milletvekili Çaluda, “Şu anda UBP’nin gerçek görüşü, hükümetin bozulmasından yanadır. Hükümeti bozun, bitsin şeklinde tabandan telkinler gelmektedir. Artık bu konuları bir masa etrafında oturup konuşmalıyız. Hem biz hem toplum zarar görüyor” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Aytaç Çaluda, gazeteci Levent Kutay’ın sunduğu “#burasıönemli” isimli programa konuk olarak, UBP – HP koalisyonunun gidişatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Amacının, parti içinde kaos yaratmak olmadığını vurgulayan Çaluda, “Sinirlenip de bir şeyler söylemiyorum. Mutlaka doğru gitmeyen bir şeyler vardır. Prensiplerimize, parti kurallarına aykırı faaliyetler olduğu için bu tepkiyi koymak zorundayız ” dedi.