Çaluda: “Yaşananlar HP’nin komplosudur, hükümet sürerse Başbakan’ın yanında olmayacağım”

Diyalog TV’de Reşat Akar’a telefonla bağlanan UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, UBP’nin hükümetten çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, tabandan bu yönde seslerin yükseldiğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar’a samimi duygularını ilettiğini söyleyen Çaluda, “Ben onun (Başbakan’ın) başarılı olması için bugüne kadar elimden geleni yaptım. Ama bu saatten sonra, onun da geleceğini düşünerek alacağı yanlış kararlara ortak olmayacağımı ifade etmek istiyorum” dedi.

Yaşananların “Halkın Partisi’nin komplosu olduğunu” iddia eden Çaluda, “Hükümet devam ederse, Tatar’ın yanında olmayacağım” dedi.

Başbakan Ersin Tatar’ın “gereğini yapması gerektiğini” söyleyen Çaluda, 7 Ocak tarihinde halkın iradesinin UBP – HP hükümetinden yana olduğunu fakat şartların artık değiştiğini ifade ederek, “Özersay ile sorunum olmasına rağmen genel başkanına en çok destek olan milletvekili ben olmuştum” ifadelerini kullandı.