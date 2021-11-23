Çaluda: Yüz Kızarıcı Veya Ağır Suç Yok, Vicdanım Rahat

AYTAÇ ÇALUDA VE ŞERİFE ÜNVERDİ, YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ YASASI VE TÜZÜĞÜ’NE AYKIRI DAVRANIŞTAN PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

ÇALUDA: “YÜZ KIZARICI VEYA AĞIR SUÇ YOK, VİCDANIM RAHAT”

ÜNVERDİ: “TÜM ÇABAM KAÇAK İŞÇİLERİN MAĞDURİYETLERİNİ GİDERMEKTİ”

AVUKAT ASENA: “ORTADA BİR YOLSUZLUK OLMADIĞI, KAMU GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMADIKLARI ORTAYA ÇIKTI”

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi ile UBP Milletvekili ve dönemin Özel Kalem Müdürü Aytaç Çaluda, Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası ve Tüzüğü’ne aykırı davranıştan para cezasına çarptırıldı.

2013 yılında işlendiği tespit edilen suçlardan, dönemin asgari ücreti dikkate alınarak, Çaluda’ya 10 bin TL ve Ünverdi’ye 14 bin TL para cezası verildi. Para cezaları 7 gün içerisinde ödenmezse, Çaluda 2 ay ve Ünverdi ise 3 ay hapis cezasına çarptırılacak.

Kararın okunmasının ardından UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi ve Avukat Mustafa Asena, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.

Bugün saat 11.00 sıralarında kararı açıklayan Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer, Çaluda ve Ünverdi’nin işlediği suçların yasa koyucular tarafından çok ciddi suçlar arasında yer almadığını ve cezasının asgari ücretin 10 katına kadar olduğunu aktardı. Sağer, suçun işlendiği 2013 yılında yürürlükte olan 1,415 TL tutarındaki asgari ücretin dikkate alınacağını da belirtti.

Sağer ayrıca, Çaluda ve Ünverdi aleyhine ağırlaştırıcı ve lehine hafifletici olan hususları da sıraladı.

AĞIRLAŞTIRICI FAKTÖRLER…

Sanıklar aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak dikkat çeken unsurların başında, 2013 yılının Mayıs ayı içindeki çeşitli tarihlerde gerçekleşen dava konusu işlemler vasıtasıyla toplam 26 kişiye Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası ve Tüzüğü’ne aykırı olarak işlem yapılmış olmasının geldiğini anlatan Sağer, ön izin prosedüründen muaf tutulan bu kişilere doğrudan çalışma izni sağlandığını belirtti.

Sağer, “Dolayısıyla mevzuata aykırı işlemden faydalanan kişilerin sayısını ve işlem sayısını sanıklar aleyhine ağırlaştırıcı bir faktör olarak değerlendiririm” dedi.

Ünverdi ile Çaluda’nın ilgili dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın en üst pozisyonlarını tuttuklarını belirten Sağer, “Bu açıdan sanıkların kendi bakanlıklarının işleyişi ile ilgili suçlara karışmalarını aleyhlerine ağırlaştırıcı bir faktör olarak değerlendirmem gerekmektedir” diyerek, Ünverdi’nin ilgili dönemde milletvekili yani yasama organının bir parçası olmasının, o dönem sadece Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Aytaç Çaluda’ya göre işlenen suçlardaki cezai sorumluluğunu artırdığını da belirtti.

Sağer, “Yine çalışma izin merkezinin kendilerine yönelik iletmiş olduğu itirazlara rağmen sanıkların dava konusu işlemlerde diretmeleri de aleyhlerine ağırlaştırıcı bir diğer faktör olarak değerlendiririm. Son olarak dava konusu işlemlerin Sanık 2 (Şerife Ünverdi) tarafından belirlenen ülkedeki kaçak pozisyondaki yabancı uyruklu kişilerin kayıt altına alınmasına yönelik politikanın bir parçası olması hasebiyle, bu hususu Sanık 2 aleyhine ağırlaştırıcı bir diğer faktör olarak değerlendiririm” ifadelerini kullandı.

HAFİFLETİCİ FAKTÖRLER

Sanıklar aleyhine hafifletici faktörlerden de bahseden Sağer, her iki sanığın da işlediği suçlar dolayısıyla Mahkeme huzurunda avukatları vasıtasıyla özür dilemelerinin ve dava konusu suçlardan menfaat elde etmemiş oluşlarının ise sanıklar aleyhine hafifletici faktörler olarak değerlendirildiğini kaydetti.

PARA CEZALARI 7 GÜN İÇERİSİNDE ÖDENMEZSE ÇALUDA 2 VE ÜNVERDİ 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILACAK

Sağer, “ilgili dönemdeki pozisyonları nedeniyle Şerife Ünverdi’ye daha ağır bir ceza verilmesi gerektiği sonucuna varırım” diyerek, Aytaç Çaluda’nın 10 bin TL ve Şerife Ünverdi’nin 14 bin TL para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Para cezaları 7 gün içerisinde ödenmezse Aytaç Çaluda 2 ay ve Şerife Ünverdi ise 3 ay hapis cezasına çarptırılacak.

Kararın okunmasının ardından Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Çalışma ve eski Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi ve Avukat Mustafa Asena, kararı değerlendirdi.

ÇALUDA: “BU YÜZ KIZARTICI VEYA AĞIR SUÇ DEĞİLDİR”

Görevi kötüye kullanma, devleti zarara uğratma gibi ağır suçlar içeren davalardan beraat ettiğini vurgulayan Aytaç Çaluda, “Müdür olarak bulunduğum yerde sırf işlemlerin olması için bir evrağa bir imza attığımdan mahkeme tarafından kusurlu bulundum. Bu yüz kızartıcı veya ağır suç değildir” dedi.

Bazı çevrelerin 9 yıldır bu konuyu gündem yapmasını eleştiren Çaluda, hiçbir menfaat elde etmediklerinin Mahkeme tarafından da belirtildiğini hatırlatarak, mağdur edilen işçileri yasal hale getirdiklerini savundu.

Bu süreçte onur kırıcı haberler yapılarak onurları ile oynandığını söyleyen Çaluda, vicdanının rahat olduğunun altını çizdi.

ÜNVERDİ: “ALNIM AÇIK, BAŞIM DİK VE VİCDANIM ÇOK RAHAT”

Mahkemenin kararına saygılı olduğunu vurgulayan Şerife Ünverdi, “Alnım açık, başım dik ve vicdanım çok rahattır. Tüm çabam kaçak işçilerin mağduriyetlerini gidermek ve onları yasal haklarına kavuşturmaktı. Bugün görevde olsam, tüzüğü değiştirir yine onlara yardım etmek için çabalardım” dedi.

ASENA: “YAPILAN İŞLEMLERİN SADECE USUL HATASI OLDUĞUNUN TESPİT EDİLDİ”

UBP Milletveki Aytaç Çaluda’nın Avukatı Mustafa Asena ise, ortada bir yolsuzluk olmadığı ve Çaluda ile Ünverdi’nin kamu görevini kötüye kullanmadıklarının ortaya çıktığını söyledi.

Asena, yapılan işlemlerin sadece usul hatası olduğunun tespit edildiğini de ifade etti.