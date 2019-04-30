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Çaluda'dan Çeler'e soru: Gece kulüpleri de 1 Mayısta kapanacak mı ?

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Çaluda'dan Çeler'e soru: Gece kulüpleri de 1 Mayısta kapanacak mı ?
Çaluda'dan Çeler'e soru: Gece kulüpleri de 1 Mayısta kapanacak mı ?

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, meclisteki konuşmasında “İçişleri Bakanlığı’nın İcraatları” başlıklı konuşmasına başlamadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e eleştirilerde bulunarak, 1 Mayıs’ta sadece yasaları uygulaması çağrısında bulundu. Çaluda ayrıca İçişleri Bakanına gece kulüplerinin de 1 Mayıs’ta kapalı olup olmayacağını sordu.

Çaluda, Lefke’nin bir ilçe olmasına rağmen, bölgeye yatırım yapılmadığını ve sorunların aynen devam ettiğini kaydetti. İlçenin bir polis müdürü ve kaymakamlık binası bulunmadığını vurgulayan Çaluda, bölgedeki diğer sorunlara da işaret etti.

Aplıç-Lefke Merkez yolunun yeniden yapılması gerektiğini söyleyen Çaluda, gençlere sosyal konut ve arsa verilmesi konusunda da gerekli girişimlerin yapılmasını istedi. Hakkı olanlara arsaların verilmediğini, hakkı olmayanlara ise dağıtıldığını savunan Çaluda, 2000’li yıllardan beri kaynak paketi açılmadığını kaydetti.

Konuşmasında cezaevinde yaşanan sıkıntılara da değinen Çaluda, belediyeler konusunda yapılacak reformlar konusunda bilgi istedi.

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