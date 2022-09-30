  • BIST 3.179,99
  • Altın 991.772
  • Dolar 18.5089
  • Euro 18.1272
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

Çaluda'dan Çok Sert Açıklama Geldi

» »
Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Çaluda'dan Çok Sert Açıklama Geldi

Çaluda, “Tahammül edemedikleri için itibar suikastıyla sindirmeyi tercih ediyorlar” dedi.

Çaluda'nın açıklaması şöyle:

Ben bu ülkede devlete sahte diyenlerin, Anavatan Türkiye’ye işgalci diyenlerin, milli ve manevi değerlere küfredenlerin, tarihimiz ve liderlerimizle dalga geçenlerin, şahsıma hakaret edenlerin kendi düşüncelerini özgürce ifade etme hakkına tahammül ediyorsam, aynı şekilde benim de kendi düşüncelerimi ifade etme hakkıma tahammül edilmesini isterim.

Maalesef kendi gibi düşünmeyenlere karşı organize bir biçimde saldırarak hedef gösteren, itibar suikastı yapan, sindirmeye çalışan bir güruh var. Daha da vahimi bunlara yön veren bazı siyasiler ve bazı gazeteciler var.

UBP PM’de görev aldığım günlerden beri, özellikle mevkiye atandığım günden bu güne kadar görüşlerimi her ifade ettiğimde ya da önemli bir anımı paylaştığımda beni hedefine alan bazı gruplar ve onların temsilcisi konumundaki bazı dijital gazetelerin bana özel bir hınçları ve hazımsızlıkları olduğunu görmekteyim.

Malumunuz olduğu üzere her fırsatta beni hedef alarak şahsıma yönelik ciddi bir itibar suikastı yapılmaktadır. Gazetecilik etik ilkelerine aykırı bir şekilde şahsıma yönelik küçük düşürücü, itibar zedeleyici ve hedef gösterici nitelikte yapılan haberler, kişilik haklarımın ihlâl edilmesi demektir. Bu bağlamda ülkemiz yasaları kapsamında yasal haklarımı kullanmaktan çekinmeyeceğim.

Sanki geçmişte herhangi bir siyasinin yakını veya herhangi bir siyasi partinin gençlik kollarından yetişen birileri üst düzey görevlere atanmamış gibi davranılarak hayatımda görmediğim, bir kahve bile içmediğim insanların gözünde olduğumdan farklı bir profil çizilerek sosyal medyada linç ettirilmekteyim.

Bakın bu bir siyasi atamadır ve ben de, benden öncekiler gibi bir gün bu görevden gideceğimi biliyorum. Kadro dışı atama olduğumdan ötürü devletten aldığım herhangi bir maaş da olmayacaktır.

Benim farklı görüşlerden arkadaşlarım, tanıdıklarım var. Hatta aynı görüşlerde olduklarımla bile farklı düşündüğüm hususlar var. Hepsiyle de iyi ilişkiler içerisindeyim. Kimileriyle de tartışma ortamlarında yer aldım. Benim onlara, onların da bana karşı saygısı var.

Ancak birilerinin dürtüklemesiyle söz konusu gruplar, benim üzerimden mevcut düzeni eleştirme çabası içerisine girerek benim kişilik haklarımı çiğnemeyi alışkanlık haline getirdi. Ben de bu şekilde sinmeyeceğimi herkesin bilmesini isterim.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çaluda'dan Çok Sert Açıklama Geldi30 Eylül 2022 Cuma 18:21
  • Yemlik Arpa Fiyatı Açıklandı30 Eylül 2022 Cuma 18:17
  • Erhürman: Mesele “külliye mi, hastane mi” meselesinin ötesinde!30 Eylül 2022 Cuma 18:15
  • Maliye Bakanlığı'ndan açıklama!30 Eylül 2022 Cuma 18:11
  • Barolar Birliğinden külliyeye karşı imza kampanyası30 Eylül 2022 Cuma 17:45
  • Ertuğruloğlu: Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz30 Eylül 2022 Cuma 17:22
  • Oğuz: Amacımız Bir Damla Suyun Boşa Harcanmamasıdır30 Eylül 2022 Cuma 17:16
  • İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, kozmetik ürünleri ve belediyelerle ilgili değişiklik yasa tasarılarını görüştü30 Eylül 2022 Cuma 16:17
  • Bakanlık Uyardı30 Eylül 2022 Cuma 15:59
  • Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği 32‘nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor30 Eylül 2022 Cuma 15:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti