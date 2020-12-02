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Çaluda’dan HP’ye teklif: Gelin hükümet kuralım… 30 sene önceden herşeyi araştıralım

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UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, BRT canlı yayınında gündemi değerlendirdi.
Çaluda’dan HP’ye teklif: Gelin hükümet kuralım… 30 sene önceden herşeyi araştıralım

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, BRT canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Kamu maliyesi, sektörel durum dikkate acil olarak bir hükümet kurulması gerektiğini belirten Çaluda, siyasetin bütünsel anlamda halkın önünde zor bir sınavdan geçtiğini söyledi.

Çaluda, ” Üretici perişan, esnaf perişan ama 45 gündür bir hükümet kurulamıyor. Acilen bir hükümet kurulmalı ve başta bütçe olmak üzere acil konulara çalışmalı” dedi.

Görüşülmekte olan dörtlü koalisyon çabalarını “boşuna zaman kaybı” diye nitelendiren Çaluda, mevcut şartlarda UBP-HP Koalisyonunun kurulması gerektiğini söyledi. Bir erken seçim değil icraat hükümetine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Çaluda, “Erken seçim olacaksa 2-3 ay içinde olmalı. Eylül’de bir seçime erken seçim denilemez. Halk, Şu an seçim tartışmalarını değil, bir hükümet bekliyor” diye konuştu.

Halkın Partisi’nin (HP) kendisiyle ilgili tutumunu her zaman eleştirdiğine işaret eden Çaluda, ” HP’yi geçmiş icraatları nedeniyle eleştiriyorum. Temiz siyaset denilen şey siyasilerin hayatlarıyla oynamak olmamalı. Bu tartışmaları bir yana bırakıp kurulacaksa bir hükümet kuralım. Hatta şu çağrıyı yapıyorum. Gelin hükümet kuralım. Hükümetle de kalmayalım. Bir ortak meclis komitesi kuralım ve Geçmişte, 30 sene öncesine kadar şaibeli dedikleri ne varsa hepsini araştıralım” diye çağrı yaptı.

Ülkenin sorunlarına çözüm, Türkiye ile İlişkiler ve Kıbrıs Konusundaki gelişmelere bakılırsa, UBP-HP hükümetinin makul olduğunu ifade eden Çaluda, UBP-CTP Hükümeti için de neden olmasın? Halkın takdiri ortada” dedi. Çaluda, UBP-HP ilk tur görüşmelerinin, HP’nin, Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları üzerinden yaşadığı tepki nedeniyle sonuç alınamadığını düşündüğünü, yeni süreçte bunların geride bırakılmasını ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

 

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