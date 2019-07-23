Çaluda:Kazanılmış haklara müdahale edilecek

HÜR-İŞ Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan iktisadi ve Mali işbirliği Protokol’ünde yer alan bazı maddelerine tepki gösterdi.

Hür-İş Federasyonu Genel Başkanı Çaluda yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

‘’Hür-İş Federasyonu olarak kamu çalışanlarının ve işçilerimizin menfaatlerini korumak asli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Protokolde yer alan kamu çalışanlarını ve işçileri mağdur edecek maddelerin tarafımızdan kabul edilmesi mümkün değildir. Bu maddelerdeki kısıtlamalar çalışanları ve işçileri ileriye değil daha da geriye taşıyacaktır.’’

Çaluda, protokolde yer alan maddelere göre 2019 Reforum eylem planında yer alan kamu sektörünü ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesine direk müdahale olduğu belirterek, bu müdahalenin çalışanların kazanımlarını elinden almakla ayni anlama geldiğini ifade etti.

Çaluda kamu çalışanlarının aylık (maaş-ücret) ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi yasası ile oluşturulan ücret rejimini bozucu ilave hak ve menfaat verecek herhangi bir yasal düzenleme ve toplu iş sözleşmesi yapılmaması kamu çalışanlarını ve işçileri daha da geriye götüreceğini ve yeni işe girecek olanları da mağdur edeceğine dikkat çekti.