  • BIST 102.476
  • Altın 260,231
  • Dolar 5,6835
  • Euro 6,3499
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Çaluda:Kazanılmış haklara müdahale edilecek

» »
HÜR-İŞ Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan iktisadi ve Mali işbirliği Protokol’ünde yer alan bazı maddelerine tepki gösterdi.
Çaluda:Kazanılmış haklara müdahale edilecek

Hür-İş Federasyonu Genel Başkanı Çaluda yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

‘’Hür-İş Federasyonu olarak kamu çalışanlarının ve işçilerimizin menfaatlerini korumak asli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Protokolde yer alan kamu çalışanlarını ve işçileri mağdur edecek maddelerin tarafımızdan kabul edilmesi mümkün değildir. Bu maddelerdeki kısıtlamalar çalışanları ve işçileri ileriye değil daha da geriye taşıyacaktır.’’

Çaluda, protokolde yer alan maddelere göre 2019 Reforum eylem planında yer alan kamu sektörünü ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesine direk müdahale olduğu belirterek, bu müdahalenin çalışanların kazanımlarını elinden almakla ayni anlama geldiğini ifade etti.

Çaluda kamu çalışanlarının aylık (maaş-ücret) ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi yasası ile oluşturulan ücret rejimini bozucu ilave hak ve menfaat verecek herhangi bir yasal düzenleme ve toplu iş sözleşmesi yapılmaması kamu çalışanlarını ve işçileri daha da geriye götüreceğini ve yeni işe girecek olanları da mağdur edeceğine dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum ve yabancı üniversiteliler KKTC’de ev kiralıyor23 Temmuz 2019 Salı 13:05
  • Cumhurbaşkanı Akıncı El-Sen yetkililerini kabul etti23 Temmuz 2019 Salı 12:29
  • Topçuköy Şehitleri anıldı23 Temmuz 2019 Salı 12:27
  • YDP'den KKTC ile TC arasında imzalanan protokole destek23 Temmuz 2019 Salı 12:18
  • Tuzla Şehitleri anıldı23 Temmuz 2019 Salı 11:50
  • Tatar: İlk dilimi yakında olmak üzere yıl sonuna dek 750 milyon TL kaynak aktarılacak23 Temmuz 2019 Salı 11:40
  • Bakanlar Kurulu toplandı.23 Temmuz 2019 Salı 11:33
  • Tatar: “Erdoğan’a teşekkür ediyoruz, her şey güzel olacak”23 Temmuz 2019 Salı 11:30
  • Para karşılığı haber yaptırılan sitelerin ‘fiyat tarifesi’ ortaya çıktı23 Temmuz 2019 Salı 11:23
  • UBP'de düğmeye basıldı...23 Temmuz 2019 Salı 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti