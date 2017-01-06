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Çam kese böceği ile mücadele

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Çam kese böceği ile mücadele
Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi tarafından Aralık ayı başlarında başlatılan ve helikopter ile biyolojik uygulama şeklinde yürütülen çam kese böceği mücadelesi tamamlandı.

Ormanlardaki çam ağaçlarını kurutan çam kese böceğiyle havadan ilaçlama şeklinde Karpaz bölgesinde başlayan ilaçlama çalışmaları, Serhatköy bölgesinde son buldu.

Yaklaşık bir ay süren çalışmalar kapsamında ülke genelinde toplam 9 bin 40 hektar ilaçlandı.Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Serhatköy bölgesinde yapılan çalışmaları yerinden inceledi.

Bakan Ataoğlu, BRT’ye yaptığı açıklamada, uzun süredir büyük bir sorun olan çam kese böceğiyle mücadele için Fransa’dan gelen ekiplerin Aralık ayı başlarında çalışmalara başladığını anımsatarak, kötü hava şartları haricinde yapılan çalışmaların yaklaşık bir ay sürdüğünü söyledi.

Çam kese böceğinin ağaçlara ciddi şekilde zarar verdiğini kaydeden Ataoğlu, önümüzdeki günlerde yapılan ilaçlamanın başarı oranının tespit edilerek açıklanacağını belirtti.

Ataoğlu, toplamda 9 bin 40 hektarda ilaçlama yapıldığını açıklayarak, sözkonusu mücadelenin 2-3 yıl aralıksız şekilde sürdürülmesiyle çam kese böceği zararlısı sorununun bitebileceğini ifade etti.

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