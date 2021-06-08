"Çam Kese Böceği Mücadelesi Ekonomik Gerekçelerle Sekteye Uğruyor!"

Biyologlar Derneği'nin açıklaması:

Ağaçlara yangının verdiği zarardan daha fazla zarar verebilen çam kese böcekleri çam ağaçlarının ana zararlılarındandır. Ağaçların büyümesini kötü yönde etkilemesinin yanı sıra insanlar ve hayvanlar üzerinde alerjik reaksiyonlara neden olur; bu bağlamda çam kese böceğinin larvaları alerjik tüyleri sebebiyle insanlarda astım başta olmak üzere solunum yolları hastalıklarına, lenf bezlerinin şişmesi nedeniyle koma ve ölümlere yol açabilir.

5 yıl önce bu konuda Sivil Toplum Örgütleri ve Orman Dairesi arasında yapılan protokol ile havadan helikopterle biyolojik mücadele başlatılmış ve KKTC Orman Dairesi üç farklı hükümet dönemi ve üç farklı daire müdürü olmasına rağmen 5 yıl üst üste, kesintisiz bir şekilde 2016-2020 yılları arasında çam kese tırtıllarına karşı havadan başarılı bir şekilde biyolojik mücadele yürütmüştür. Havadan ilaçlama yapılan alanlarda orman dairesinin ölçümleri sonucunda ise %100’e yakın bir başarı elde edilmiştir.

Unutulmaması gereken son 5 yılda yapılan ilaçlama ekonomik koşullar gerekçesiyle asgari düzeyde tutulmuş ve yaklaşık 25.000 hektar olan toplam kızılçam orman alanımızın aciliyet durumuna göre 9375 hektarında, yani %38’inde gerçekleştirilmiş olup 5 yıldır kızılçam ormanlarımızın %68’ini oluşturan yaklaşık 15.000 hektarda hiçbir ilaçlama yapılmamıştır! Bununla birlikte, havadan biyolojik ilaçlamanın yapıldığı sahalarda gerçekten de 5 yıl öncesine göre pek çok ormanın yeniden yeşerdiğini, ağaçların sağlıklı bir şekilde büyümeye başladığını rahatlıkla görebiliyoruz.

Dolayısıyla önümüzde ormanları korumak için biyolojik mücadelenin aynı yüksek standartlarda devamının sağlanmasını ve bu mücadeleye hiç ilaçlanmamış orman sahalarının da dahil edilmesini gerektiren uzun bir süreç vardır. Çünkü çam kese böceği mücadelesinde tartışmasız olarak ülke olarak tecrübe ederek öğrendiğimiz ve Orman Dairesi’nin de inandığı ve doğru olarak uyguladığı şekilde havadan biyolojik ilaçlamanın kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi kaçınılmazdır.

Son 5 yılda Orman Dairesi yaklaşık 10.000 hektar civarında alanda ilaçlama yapmıştır. Geçtiğimiz yıl ise ilk kez bu rakam 8.000 hektarlara düşmüştür. Elde ettiğimiz bilgiler ekonomik nedenlerle bu yıl rakamın 4.000 hektarlara kadar düşeceği yönündedir. Zaten, geçtiğimiz yıl zaten ilaçlamanın istenilen düzeyde yapılmış olmaması ve ilaçlamanın kızılçam ormanının tamamında yapılmaması temizlenmiş bölgelerin tekrar enfekte olma sorununu doğurmaktadır. Öyle ki, şu an, ormanlardaki zarar düzeyi alarm vermektedir. Aşağıdaki fotoğraflarda farklı ormanlık alanlardaki ağaçların durumu rahatlıkla görülebilir.

Yapılması gereken, mücadele programında önceki yılların gerisine düşülmemesi ve en azından geçtiğimiz yılki kaybın da ortadan kaldırılabilmesi için minimum 12.000 hektarda havadan biyolojik ilaçlama yapılması için gerekli bütçenin ayrılması elzemdir . Hal böyle iken, projenin kış sezonu öncesi en geç Ekim-Kasım aylarında hayata geçirilmesi gerektiğinden ve muhtemelen seçim yasaklarının da başlayacağı bir döneme denk gelmesi nedeniyle daha fazla zaman kaybedilmeden yeterli kaynak ayrılarak gerekli adımların atılması büyük önem taşımaktadır.

Bilinmelidir ki, bu kızılçam orman alanının yalnızca yüzde 15’ine denk gelmektedir ve bu kadar küçük bir alanda ilaçlama yapılması hiç yapmamakla eşdeğerdir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsak, 2022’nin ilk aylarından itibaren çam kese böceğinin yeni tırtıllarının çıkması ve ağaçlardaki ibreleri yemesi sonucu çok sayıda bölgede ağaçların kurumasıyla karşı karşıya kalacağız. Böylece, 5 yıldır başarılı bir şekilde yürütülen mücadele sıfırla çarpılacak, bugüne kadar harcanmış milyonlarca lira da çöpe atılacaktır.

Gizem Mulla

Yönetim Kurulu Adına

(Başkan)