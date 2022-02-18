Çam Kese Böceğine Karşı Mücadele Başlatıldı

Çam Kese Böceğine karşı entegre mücadele yöntemlerinden olan biyolojik ve mekanik
mücadele başlatılmıştır.
Zirai alanlarda yapılan kimyasal ilaçlamalar ve tabiattaki faydalı böceklerin azalmasıyla
bozulan biyolojik denge, zararlı böceklerin çoğalmasına neden olmuştur.
Bunun sonucunda, orman sahalarımızda sıkça görülen ve içinde bulunduğumuz aylarda
keselerin belirginleşmesi ile dikkat çeken çam kese böceği, Akdeniz ikliminin etkisi altında
kalan ülkelerin yaygın bir zararlısıdır.
Ekim ayından itibaren yumurtadan çıkan tırtıllar, Nisan ayında toprağa inene kadar çam
ağaçlarının ibrelerini yemek suretiyle beslenmektedir. Çam kese böceği, kesinlikle ağacın
ölümüne neden olmamaktadır. Mart- Nisan aylarında kurumuş gibi görünen ağaçlar, Mayıs
ayından itibaren tekrar yeşile bürünmeye başlar.
Çevre, insanlar üzerindeki olumsuz etkileri ve tabiatın dengesini bozması nedeniyle bu
zararlıya karşı ormanlarımızda Dairemiz tarafından kimyasal mücadele yapılmamaktadır.
Bunun yanında diğer bir biyolojik mücadele yöntemi olan zararlının parazitlerinin
çoğalmasına yardımcı olan adacık yöntemi yapılmaktadır. Ayrıca suni kuş yuvaları asılarak,
tırtılla beslenen kuşların çoğaltılması hedeflenmektedir.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
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