 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 80.891
  • Altın 145,473
  • Dolar 3,7632
  • Euro 4,0130
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA"Çok hızlı bir çözüm aramıyoruz"

Cam sehpada seks fantezisi kanlı bitti!

»
Cam sehpada seks fantezisi kanlı bitti!
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir turist ile seks işçisi cam sehpa üzerinde sevişmeye kalkınca, olanlar oldu.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; cinsel ilişki esnasında sehpa kırılınca, kadının kolları ve bacakları derin bir şekilde kesildi.

Seks turizmi için kullanıldığı öğrenilen otele çağrılan sağlık ekipleri tarafından çekilen fotoğraflarda, talihsiz kadın kana bulanmış yatakta boylu boyunca yatarken görülüyor.

Haberde yaşadıklarından utanç duyduğu anlatılan turistin, sağlık ekipleri ve polise haber vermekten başka çaresinin kalmadığı belirtildi.

Zira, sehpa kırılınca, vücudunda derin kesikler oluşan kadın, çığlık çığlığa bağırmaya başladı.

seks2-660x495.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Pazar günü, cittaslow köy pazarı açılacak12 Ocak 2017 Perşembe 15:40
  • Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şahin Gençlik Dairesi Müdürü Eroğlu’nu ziyaret etti12 Ocak 2017 Perşembe 15:38
  • Yeşil Hattın hiç görmediğiniz 13 fotoğrafı!12 Ocak 2017 Perşembe 15:24
  • Gıda denetimi için Güney Kıbrıs'tan yardım talep edildi12 Ocak 2017 Perşembe 09:10
  • Hadise’nin transparan talihsizliği11 Ocak 2017 Çarşamba 23:35
  • Kendall’ın bacağına ne oldu?11 Ocak 2017 Çarşamba 22:35
  • Şarkıcı Gülşen anne oldu11 Ocak 2017 Çarşamba 21:35
  • Kendi bedenlerinden bir parça yiyen hayvanlar11 Ocak 2017 Çarşamba 19:32
  • Kim Kardashian'ın hırsızı şoförü çıktı11 Ocak 2017 Çarşamba 19:12
  • Hava nasıl olacak?11 Ocak 2017 Çarşamba 14:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti