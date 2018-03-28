“Cam Tavanı Kırma Yöntemi Olarak Cinsiyet Kotası” paneli geçekleştiriliyor

Panelde Finlandiyalı uzman Dr. Johanna Maula’nın konuşma yapacak.

2008 yılında, Finlandiya Toplumunu Finlandiya’daki göçmenler ve göçmen mahalleleri hakkında bilgilendirmek üzere yapmış olduğu çalışma ile Finlandiya Hükümeti tarafından Yıllık Bilgi Dağıtma Ödülüne layık görülen Dr. Johanna Maula, 2009 yılında ise Dr. Maula, Afrika Kalkınma Bankası Başkanı tarafından verilen Yıllık Cinsiyet Eşitliği Mükemmeliyet Ödülünü aldı.

Dr. Maula, 35 makale ve yayının yazarıdır.