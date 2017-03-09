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Çamaşır Makinenize Attığınız Aspirin Bakın Neler Yapıyor!

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Çamaşır Makinenize Attığınız Aspirin Bakın Neler Yapıyor!
Beyaz çamaşırlarınızın üzerindeki korkunç gri renk çok yaygın bir sorundur ve ne kadar çabalasanız da engellenmesi neredeyse imkansız gibi gözükür.

Kıyafetler bir kere grileştiğinde her yıkamada daha da kötü bir hal alır. Ancak bununla başa çıkmanın sandığınızdan daha kolay bir yolu var! Çamaşır makinesine birkaç adet aspirin atmak! Sonuç düşündüğünüzden de etkili olacak!

Tek yapmanız gereken, beş adet 325 mg aspirin tableti almak ve onları 2 litre sıcak suda çözmek. Onları suda çözmek daha hızlı etki göstermelerini sağlayacaktır.

Böylece kıyafetlerinizi aspirinle yemizlemek için:

  • 2 litre sıcak suda 5 adet aspirin eritin.

  • Çamaşırlarınızın yıkaması bittiğinde, kıyafetlerinizi bu karışıma koyun.

  • 8 saat veya gece boyunca bekletin. (Kıyafetleri tamamen suyun içine batırmaya özen gösterin.)

  • Daha sonra çamaşırları çıkarın veya makinenizin normal yıkamasında bir tur çalıştırın.

    Aslında çamaşır makinesine de atabileceğiniz aspirinleri bu şekilde suda çözerek kullanmak çok daha kalıcı etki yaratır.

    Gri ton sorununu çözmenin yanı sıra, bu basit numara çamaşırlarınızdaki lekelerin de ortadan kalkmasına da yardımcı olur.Kan lekelerini çıkarmak için de aynı yönteme baş vurabilirsiniz. Ancak bunun için aspirini soğuk suda çözüp 2 saat süreyle kıyafetlerinizi bu suda bekletmeniz gerekir. Kan lekelerinin sıcak su ile çıkması imkansızdır çünkü sıcak su kanın içindeki proteini toplar bu da lekelerden kurtulmanızı zorlaştırır.Aspirini bu kadar etkili kılan şey, şaşırtıcı sonuçlar veren asitli yapısıdır. Gördüğünüz gibi, pahalı temizlik ürünleri satın almak yerine aspirin gibi ucuz ve kolay bir ürün ile zor lekelerden kurtulabilirsiniz!

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