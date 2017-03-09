Çamaşır Makinenize Attığınız Aspirin Bakın Neler Yapıyor!

Beyaz çamaşırlarınızın üzerindeki korkunç gri renk çok yaygın bir sorundur ve ne kadar çabalasanız da engellenmesi neredeyse imkansız gibi gözükür.

Kıyafetler bir kere grileştiğinde her yıkamada daha da kötü bir hal alır. Ancak bununla başa çıkmanın sandığınızdan daha kolay bir yolu var! Çamaşır makinesine birkaç adet aspirin atmak! Sonuç düşündüğünüzden de etkili olacak!

Tek yapmanız gereken, beş adet 325 mg aspirin tableti almak ve onları 2 litre sıcak suda çözmek. Onları suda çözmek daha hızlı etki göstermelerini sağlayacaktır.

Böylece kıyafetlerinizi aspirinle yemizlemek için: