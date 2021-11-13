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Çamaşır Makinesine Giren 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Ailelere uyarı niteliğinde bir olay daha Kastamonu'da meydana geldi. Çamaşır makinesine giren çocuk, annesinin makineyi çalıştırması sonucu yaşamını yitirdi.
Çamaşır Makinesine Giren 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Oğlu 5 yaşındaki Mert E.'nin çamaşır makinesine girdiğini fark etmeyen anne Nuran E., makineyi çalıştırdı. Bir süre sonra oğlunun çamaşır makinesinin içinde olduğunu fark eden annesi, makineyi durdurarak çocuğu çıkardı.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, küçük Mert'i ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Küçük çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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