Fotoğraf sanatçısı Paolo Roversi tarafından çekilen portreler, 2023'te Londra'da Ulusal Portre Galerisi'nde sergilenecek.

Portrelerin Kasım ayında Londra'nın batısındaki Kew Bahçeleri'nde çekildiği açıklandı.

Kate Middleton'ın moda çekimlerini andıran portrelerden birinde, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kendisine hediye ettiği küpeleri, diğerinde ise kayınvalidesi Galler Prensesi Diana'ya ait bir çift küpeyi taktığı görülüyor.

Middleton'ın giydiği elbiseler ise ünlü modacı Alexander McQueen tarafından tasarlandı.