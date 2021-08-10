Cambridge Üniversitesi, Demans (Bunama) Hastalığını Erkenden Tespit Edebilen Bir Yapay Zeka Geliştirdi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bildirdiğine göre, dünyada yaklaşık 50 milyon demans (bunama) hastası bulunuyor ve her yıl 10 milyon vaka meydana geliyor. Hayat kalitesinde büyük düşüşlere neden olabilen bu hastalığın erken teşhisi ise hayati bir önem taşıyor. Bu kapsamda, Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir günde demansı teşhis edebilen bir yapay zeka geliştirdiklerini duyurdu. Yeni teknoloji ile demans hastaları erkenden tespit edilip, meydana gelebilecek hasarlar önlemeye çalışılacak.

İngiltere’de yer alan Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları tek bir beyin taramasından sonra demans (bunama) teşhisi koyabileceği düşünülen bir yapay zeka sistemini test ettiklerini duyurdu.

HASTALARIN DURUMUNUN KÖTÜYE GİTMESİ ÖNLENECEK

Uzmanlar, söz konusu yapay zekanın hastanın durumunun uzun yıllar stabil kalıp kalmayacağını veya acil tedavi gerekip gerekmediğini de tahmin edebileceğini söyledi.

Diğer taraftan, şu anda demansı teşhis etmek için birkaç tarama ve çeşitli testler gerekiyor. Bu durum ise erken teşhisi geciktiriyor. Bilim insanları, yeni sistem sayesinde erken teşhis konabileceğini hastanın durumunun kötüye gitmesinin önlenebileceğini söyledi.

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zoe Kourtzi, "Erken teşhis, erken tedavi demektir. Bu şekilde hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir ve aynı zamanda daha fazla hasarı önüne geçebiliriz. Çünkü Demans semptomları hastalığın başlamasından çok daha sonra ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Bununla birlikte, Kourtzi'nin yapay zeka sistemi, demansı olabileceğinden endişelenenlerin beyin taramalarını binlerce demans hastasının beyin taramaları ve ilgili tıbbi kayıtlarıyla karşılaştırıyor. Algoritma, uzman nörologların bile göremediği taramalardaki kalıpları tanımlayabilir ve bunları veritabanındaki hasta sonuçlarıyla eşleştiriyor.

HASTANELERDE TEST EDİLMEYE BAŞLANDI

Yapay zeka sistemi, Addenbrooke Hastanesi’nde ve ülke çapındaki diğer hafıza kliniklerinde kullanılmaya başlandı. İlk yıl yaklaşık 500 hastanın katılması bekleniyor.

Cambridge Üniversitesi'ndeki sinirbilimcilerle birlikte çalışmayı yöneten danışman nörolog Dr. Tim Rittman, yapay zeka sistemini "harika bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Rittman, "Demans, hem hastalıktan etkilenenler hem de çevrelerinde bulunan insanlar için zor bir hastalık. Dolayısıyla, teşhis konusunda daha emin olmak için yapılabilecek her şey, onların hayat mücadeleleri için çok önemli” dedi.

Öte yandan, denemelere ilk katılanlardan biri olan 75 yaşındaki Denis Clark, beş yıl önce yönetici olarak çalıştığı bir et şirketinden emekli oldu. Geçen yıl eşi Penelope, onun hafızasıyla ilgili sorunlar yaşadığını fark etti ve demans olabileceğinden şüphelendi.

Önceleri, Denis'in bakımını finanse etmek için evlerini satmak zorunda kalmaktan endişe duyan çift, kliniğe gelince rahatladıklarını söyledi.

Penelope, “Artık Denis’e teşhis konması için uzun süre beklemem gerekmeyeceğini biliyorum. Bu durumda finansal olarak plan yapabiliyoruz”