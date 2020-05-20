  • BIST 101.983
  • Altın 382,279
  • Dolar 6,7908
  • Euro 7,4297
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Cambridge Üniversitesi gelecek sene de derslere dijital olarak devam edecek

» »
Cambridge Üniversitesi gelecek sene de derslere dijital olarak devam edecek
Cambridge Üniversitesi gelecek sene de derslere dijital olarak devam edecek

Cambridge Üniversitesi, yıllık üniversite, gelecek Ekim ayında başlayıp 2021'in yazına kadar sürecek yeni eğitim-öğretim yılında da 'büyük ihtimalle sosyal mesafe uygulanması gerekeceğini' belirtti. Üniversiteden yapılan açıklamada devletin Koronavirüs uygulamalarında bir değişim olursa kararın tekrar masaya yatırılacağı belirtildi.

Dersler çoğunlukla dijital ortamda yapılacak.

Açıklamada Cambridge yönetimi, sosyal mesafe kurallarına uyulduğu sürece küçük grupların beraber çalışmasına izin verilebileceğini belirtti. Bu, daha az katılımcılı derslerin sosyal mesafeye uyulduğu sürece yüz yüze yapılabileceği yorumlarına sebep oldu.

 

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oxford'un aşısı sadece 2 ay koruma sağladı19 Mayıs 2020 Salı 18:13
  • Aşı çalışmalarının ilk etabında olumlu sonuç19 Mayıs 2020 Salı 17:36
  • “Çin’de geliştirilen ilaçla birlikte aşıya gerek kalmayabilir”19 Mayıs 2020 Salı 16:25
  • Aşı çalışmalarında olumlu sonuçlar ABD piyasalarını yükseltti19 Mayıs 2020 Salı 16:23
  • Bir araştırmaya göre Covid-19'u ağır atlatan hastalarda deliryum sık görülebilir19 Mayıs 2020 Salı 15:45
  • Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 900 bini aştı19 Mayıs 2020 Salı 15:00
  • Çin'de 6, Güney Kore'de 13 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi19 Mayıs 2020 Salı 12:50
  • Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 300 Bine Yaklaştı19 Mayıs 2020 Salı 12:24
  • İngiltere'de Kovid-19 Ölümleri 34 Bin 796'ya Çıktı19 Mayıs 2020 Salı 09:27
  • Bilim insanları koronavirüs kaynaklı ölümü önlemenin yolunu buldu19 Mayıs 2020 Salı 09:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti