Cambridge Üniversitesi’nden erken ölüm riskine karşı tavsiye

Dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan Cambridge Üniversitesi, dikkat çekici bir araştırmaya imza attı.

Cambridge Üniversitesi’nde görevli bilim insanları 30 milyondan fazla insanın dahil olduğu 196 bilimsel araştırmayı inceleyerek yeni bulgulara ulaştı.

Bilim insanları günde 11 dakika yürümenin erken ölüm ve hastalık riskini azalttığını açıkladı. Haftada 75 dakika boyunca hareket etmenin erken ölüm ve kardiyovasküler hastalıklar ve bazı kanser türlerine yakalanma riskini azalttığını duyurdu.

Araştırmada yer alan Dr. Soren Brage, “Eğer İngiliz hükümetinin önerdiği gibi haftada 150 dakika orta-yoğun fiziksel aktivite yapmak zor geliyorsa iyi haberlerimiz var. Biraz fiziksel harekette bulunmak hiç hareket etmemekten daha iyi” dedi. Haftada 75 dakika egzersiz yapmanın iyi bir başlangıç noktası olacağını söyleyen uzmanlar bu seviyede egzersiz yapmanın faydaları olduğunu da dile getirdi.

İngiliz medyasına konuşan Dr. Leandro Garcia ise, “Orta yoğunluktaki egzersizler koşu ya da sporlar değil. Yürümek ya da işe bisikletle gitmek olabilir. Çocuklarınız ve torunlarınızla oyun oynamak da bu egzersizler arasında sayılabilir” dedi.