Camelot Plajı bölgesi için imza toplanacak

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser bir bilgilendirme yayımladı...

İşteo bilgilendirme paylaşımı...

BU BİR BİLGİLENDİRMEDİR;

Belediyemiz hudutları içerisinde bulunan eksikliği büyük ölçüde hissedilen düğün salonu, sosyal tesisler vb. sosyal aktivite merkezi yapmak, gençlerimizi su sporlarına yönlendirmek,belde halkı ile vatandaşların faydalanmasını sağlamak ve daha iyi hizmet alabilmesi adına, 16.08.2019 tarihinde Camelot Plajı ve Çevresi ile ilgili yapmış olduğumuz dilekçede, beldemizde bulunan bölgenin Sit Alanı içerisinde olduğu bilgimiz dahilinde olup belirttiğimiz üzere, kamunun daha iyi hizmet alabilmesi adına örnek bir işletme yaratmak amacıyla Camelot Plajının belediyemize kiralanmasına talip olduğumuzu bildirdik.01.02.2020’de sözleşmesi bitecek olan bölgenin, beyanda bulunmamız durumunda ihaleye katılmamız bildirilmişti. Fakat yapmış olduğumuz temaslarda dilekçenin uzatıldığı bilgimize geldi. Konu ile alakalı olarak talep de bulunduğumuz Camelot Plajı bölgesi için başlatacağımız ‘’imza toplama’’ uygulamasına tüm halkımızın ilgi gösterip , destek vermesini rica ederiz. Firat Ataser II