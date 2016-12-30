 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 78.139
  • Altın 130,629
  • Dolar 3,5192
  • Euro 3,7140
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKATC garantörlüğünde ateşkes sağlandı

Cami kapısına domuz pastırması koyan İngiliz hapishanede öldü

» »
Cami kapısına domuz pastırması koyan İngiliz hapishanede öldü
İngiltere'nin Bristol kentinde cami kapısına domuz pastırması bıraktığı için 12 ay hapis cezasına çarptırılan Kevin Crehan adlı mahkum, cezaevinde öldü.

Ocak ayında "Jamia" camisinin kapı koluna pastırma dilimleri yerleştiren 35 yaşındaki Crehan, Temmuz ayında ırkçı eylemle kamu düzenini bozmaktan suçlu bulunmuştu.

Davada Crehan'la birlikte yargılanan üç kişi de dört ile dokuz ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Ceza alanlardan biri Crehan'ın eşi.

Bristol Hapishanesi'nden yapılan açıklamada, Crehan'ın ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi, ayrıntı verilmedi.

2011'de yine Bristol'da, Al Baseera Camii'nde namaz sırasında, cemaatin ayakkabılarına domuz salamı koyan Jamie Knowlson adlı başka bir İngiliz, altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Knowlson daha sonra camiye gidip özür dilediği için cezası tecil edilmişti.

Yaklaşık 450 bin kişinin yaşadığı Bristol'da nüfusun yüzde beşini Müslümanlar oluşturuyor.

64 milyon nüfuslu İngiltere'de Müslümanların sayısının üç milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Berlin’deki TIR saldırısının zanlısı öldürüldü23 Aralık 2016 Cuma 13:45
  • Dünyada 2016 böyle geçti...23 Aralık 2016 Cuma 12:31
  • 2017'de saatler bir saniye daha "artacak"23 Aralık 2016 Cuma 07:38
  • AB’den Türkiye’deki Suriyeli çocuklara 270 milyon euro destek23 Aralık 2016 Cuma 07:37
  • Türkiye casusluk iddiaları üzerine Lahey'deki ataşesini geri çağırdı22 Aralık 2016 Perşembe 15:57
  • Almanya "tehlikeli ve silahlı" faili arıyor22 Aralık 2016 Perşembe 15:56
  • Ukrayna'da "Noel" ateşkesi22 Aralık 2016 Perşembe 15:03
  • Tunuslu zanlının başına 100 bin euro ödül21 Aralık 2016 Çarşamba 21:18
  • Papa, Vatikan’dan belge sızdıran din adamını affetti21 Aralık 2016 Çarşamba 21:04
  • İngiltere, BREXIT planını yeni yılda açıklayacak21 Aralık 2016 Çarşamba 09:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti