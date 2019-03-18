Cami minaresine AKP bayrağı astılar!

AKP seçim öncesi camilerde propagandayı şimdi de minarelere taşıdı.
Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Haydere mahallesinde bulunan cami minaresine AKP bayrağı asıldı.
Aydın Günaydın gazetesinde yer alan habere göre, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
AKP seçim öncesi camilerde propagandayı şimdi de minarelere taşıdı.
Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Haydere mahallesinde bulunan cami minaresine AKP bayrağı asıldı.
Aydın Günaydın gazetesinde yer alan habere göre, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
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