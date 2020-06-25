Cami tuvaletinde 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu, 10 yıl hapis cezası aldı!

Çorum'da eski kiracısının 11 yaşındaki çocuğuna cami tuvaletinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 65 yaşındaki Mehmet Sarıoğlu, 'küçük çocuğa cinsel istismar' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2019 yılının 3 Nisan günü Azap Ahmet Cami'nin şadırvanında meydana gelen olayda, iddiaya göre simitçi Mehmet Sarıoğlu, eski kiracısının 11 yaşındaki kızına, cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu.



Durumu fark eden cemaat, çocuğu korumaya alıp, tuvaletin kapısını kilitleyerek, şüphelinin gitmesine izin vermedi. İhbar üzerine gelen polis, Mehmet Sarıoğlu'nu gözaltına aldı. Sarıoğlu, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tahliye için yalvardı: Cezaevinde benimle alay ediyorlar, tahliyemi istiyorum

Mehmet Sarıoğlu hakkında Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Sarıoğlu, "O gün camiye abdest almak için gitmiştim. Caminin tuvaletine gittiğimde bu kız peşimden geldi. Erkekler tuvaleti olduğunu söyleyip, göndermek istedim, gitmedi. Abdest alırken cebimden para ve cep telefonumu almış. Kıza dokunmadım, sarılmadım, vücudunu ellemedim, dudağından ya da yanağından öpmedim. Suçlamaları asla kabul etmiyorum. Cezaevinde benimle alay ediyorlar, tahliyemi istiyorum" dedi.

Sarıoğlu, 'küçük çocuğa cinsel istismar' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı