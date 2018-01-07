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Cami tuvaletinde bonzai operasyonu

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Cami tuvaletinde bonzai operasyonu
Cami tuvaletinde bonzai satarken yakalandı

Samsun'da caminin tuvaletinde bonzai adlı uyuşturucu madde sattığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Kökçüoğlu Camii tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu R.Y. adlı gencin caminin tuvaletinde bonzai sattığını tespit etti.

Narkotik polisi tarafından caminin tuvaletinde 2 kişiye bonzai satarken suçüstü yakalanan R.Y. gözaltına alındı. "Uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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