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Camilerde Normal Saf Düzeninde Namaz Kılınmaya Başlandı

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Diyanet İşleri Başkanlığından müftülüklere gönderilen yazı ile camilere gelen müminler temizlik ve maske kurallarına uyarak yan yana saf tutarak namaz kıldı.
Camilerde Normal Saf Düzeninde Namaz Kılınmaya Başlandı

Edirne'de başta selatin camilere gelen müminler temizlik ve maske kurallarına uyup yan yana saf tuttu.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, AA muhabirine, camilerde normal saf düzenine geçildiğini söyledi.

Camilere gelen cemaatin tedbirlere uyduğunu belirten Bozkurt, "Allah'a şükürler olsun normal saf düzenine geçtik. Maske ve hijyen kurallarına dikkat edilecek şekilde namazlarımız eda edilecek. Eskiden olduğu gibi saf düzenine geçiyoruz. Yüce Rabb'imiz bugünleri bize gösterdi. İnşallah bir daha bu durumlarla karşılaşmayız." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imzasıyla cami ve mescitlerdeki saf düzenine ilişkin bir yazı gönderilmişti. Yazıda, toplumun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmasının göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılmasının gerekli görüldüğü belirtilmişti.

Ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılandığı vurgulanan açıklamada, "Temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazları normal saf düzenine göre eda edilebilecek." ifadeleri yer almıştı.

Uşak

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda Uşak'ta camilerde ve mescitlerde kılınan farz namazlarının normal saf düzeninde kılınmaya başlamasını cemaat memnuniyetle karşıladı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yücetepe Camisi'ne namaz kılmak için gelen vatandaşlar, öğle namazının farzını normal saf düzenine göre eda etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra tekrar normal saf düzeninde namaz kılmaya başlayan cemaat, bunun mutluluğunu yaşadı.

Camiye namaz kılmak için gelen vatandaşlardan 43 yaşındaki İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, uzun zamandır cemaatle omuz omuza namaz kılmayı özlediklerini söyledi.

Camilerde hijyen kurallarına ve maske takımına dikkat ettiklerini kaydeden Ertuğrul, "Yaklaşık 1,5 yıldır, 1,5 metre mesafede namaz kılıyorduk. Bazen camilerimizde almıyordu, yetersiz geliyordu. Şimdi normal saf düzeninde daha fazla cemaatle namazımızı kılabileceğiz. Çok mutluyuz. Allah bir daha göstermesin bu tip hastalıkları." dedi.

66 yaşındaki Süleyman Karabaş ise "Uzun zamandır biz bunu özlemiştik, istiyorduk. Namaz kılarken birbirimize yakın olmamız lazım. Peygamberimiz zamanında omuzlar eskirmiş önceden. Omuz omuza, hem de sünnete uygun bir şekilde olması bizim için çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

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