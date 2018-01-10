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‘Camileri yakalım’ çağrısı için özür diledi

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‘Camileri yakalım’ çağrısı için özür diledi
Hollanda'da 21 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ülkedeki camiler en önemli propaganda malzemesi haline geldi.

Geert Wilders'in lideri olduğu aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) Utrecht Belediye Meclisi üyesi adaylarından Henk van Deun, Hollanda'daki bütün camiler gibi kentteki Ulu Cami'nin de "yakılıp yıkılması" çağrısı yaptı.

PVV'nin Utrecht'teki aday listesinin başında olan Henk van Deun daha sonra Twitter üzerinden özür diledi.

Henk van Deun camilerin "yakılıp yıkılması" yerine kapatılmasını istedi.

DENK adayı: Ulu Camii, Utrecht'in sembolü olmalı

Cami tartışması, Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği DENK Partisi'nin Utrecht'te liste başı adayı olan Mahmut Sungur'un önerisi ile başladı. Mahmut Sungur, Utrecht'teki Dom Katedrali gibi, Ulu Camii'nin de kentin sembolü olması gerektiğini söyledi.

Henk van Deun ise bir radyo programında bu öneriye tepki gösterdi, "Kentin simgesi olması yerine Ulu Cami'nin yakılıp yıkılmasını tercih ederim" dedi. Radyo spikeri tarafından, "tuhaf söylemi" nedeniyle uyarılan aşırı sağcı aday programda sözlerini geri almadı.

Hollanda'da camilere karşı olduklarını söyleyen van Deun, "İslam'ı bir din olarak değil, Nazizm gibi bir ideoloji olarak görüyoruz ve Hollanda'da istemiyoruz" dedi.

Aşırı sağcı aday, imamların camilerde nefret söylemi içeren konuşmalar yaptığını öne sürdü, kamusal düzeni tehdit eden camilerin kapatılması gerektiğini savundu.

Van Deun, Müslümanlara karşı olmadığını ancak, yasalar çerçevesinde "ayak uçlarına basılabileceğini" söyledi.

Aşırı sağcı aday daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "sözcük seçimi" nedeniyle özür diledi. Van Deun, camilerin kapatılmasını istediklerini ancak bunun asla yakılarak veya şiddet kullanarak yapılamayacağını dile getirdi.

PVV ve DENK, Utrecht kentinde ilk kez seçime katılıyor. Tartışma konusu olan Ulu Camii, Avrupa'da diğer din mensuplarının da ibadet edebileceği şekilde düzenlenen ilk cami olmuştu.

'Camilere yurtdışından para akışı sınırlandırılsın'

Öte yandan Hollanda'da hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Parti (CDA), ülkedeki camilere yurtdışından yapılan para akışının şeffaf hale getirilmesini istiyor.

CDA Milletvekili Pieter Omtzigt tarafından verilen parlamentoya sunulan önergede, camilere yurtdışından yapılan para akışının da sınırlandırılması talep edildi.

Hollanda'daki birçok camiye, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden, aralarında radikal İslamcı örgütlerin de yer aldığı kuruluşlar tarafından para aktarıldığı ortaya çıkmıştı.

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