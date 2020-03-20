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Camiye girmek için kapıyı tekmeledi: Neden korkuyorsunuz, Allah'tan korkalım!

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Urfa'da Diyanet'in cuma namazı kararını dinlemeyen şahıs, Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'ne girmek için kapalı olan kapıyı tekmeledi.
Camiye girmek için kapıyı tekmeledi: Neden korkuyorsunuz, Allah'tan korkalım!

Koronavirüsün yayılma riskine karşı alınan yeni tedbirler çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanı, Cuma günü ve kandil gecesi, cami ve mescitlerin kapalı tutulacağı ve Cuma namazı için sala okunmayacağını açıklamıştı.

Şanlıurfa merkezde Balıklıgöl Dergah Camisi’nde ise kararı dinlemeyen bir kişinin tekmelediği görüldü.

Kilitli olan kapıyı tekmeleyen şahıs, “Müslümanlar, nerede bu Müslümanlar? Gelin bu kapıyı kıralım. Neden korkuyorsunuz? Allah’tan korkalım” diyerek, kapıyı zorlamaya çalıştı.

Tepki üzerine harekete geçen polis ekipleri, cami önünde bekleyenleri Dergah Camisi’nden uzaklaştırıp caminin girişlerini kapattı.

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