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Camiye tehdit mektubu: Müslümanlar diri diri yakılmalıdır

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Hollanda’nın Almere kentindeki Ömer İbn El Hattab Camisi'ne "Müslümanlar diri diri yakılmalıdır" ifadelerini içeren tehdit mektubu gönderildi. Ayrıca ülkede geçen hafta birçok camiye bir zarf içinde Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatür gönderildi.
Camiye tehdit mektubu: Müslümanlar diri diri yakılmalıdır

Hollanda’nın Almere kentindeki Ömer İbn El Hattab Camisi'ne "Müslümanlar diri diri yakılmalıdır" ifadelerini içeren tehdit mektubu gönderildi. Ayrıca ülkede geçen hafta birçok camiye bir zarf içinde Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatür gönderildi.

Caminin sosyal medya hesabından, caminin son 6 yılda 3 defa saldırıya uğradığı bilgisi paylaşıldı.

"Müslümanlar diri diri yakılmalı"

Paylaşımda, bu kez camiye tehdit mektubu gönderildiği açıklandı. Gönderilen mektupta şu ifadelerin yer aldığı kaydedildi:

"Müslümanlar suçludur ve diri diri yakılmalıdır. Bütün camiler yakılmalıdır. Tüm Faslılar ve Türkler ülkeyi terk etmelidir yoksa Auschwitz'deki Yahudiler gibi gazla boğulacaktır. Yaşasın Zafer (Sieg Heil). Adolf Hitler hala yaşıyor."

Olay araştırılıyor

Cami cemaatinin tehdit mektubunun içeriğinden çok korktuğu ve bu tehditlerin daha ne kadar süreceğini sorduğu kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberde de cami vakfı yöneticilerinin polise şikayette bulundukları ve polisin olayı araştırdığı aktarıldı.

Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler de gönderdiler

Haberde, ülkede geçen hafta birçok camiye bir zarf içinde "Toplumumuzda kendini acındıranlara Paskalya hediyesidir" yazılı çocuk bezi ile Kur’an-ı Kerim’den ayetlerin bulunduğu parçalanmış kağıtların ve Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürünün gönderildiği bilgisi de paylaşıldı.

Geçen hafta ayrıca, Gouda kentindeki Fas İslam Derneğine bağlı inşa halindeki Esselam Camisi'nin 40 yaşında bir saldırgan tarafından kundaklandığı ve camide hasar oluştuğu bildirilmişti.

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