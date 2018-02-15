“Camlara yaklaşmak mümkün değildi”

Savcılık tanığı Yusuf Alkım, savunma avukatı Enver Öztürk’ün “tahrik iddiasını” reddetti

Afrika Gazetesi ve Meclis önünde yaşanan olaylarla ilgili davada dün Savcılık son iki tanığını dinlettirdi. Savcılık tanığı Yusuf Alkım, savunma avukatı Enver Öztürk’ün “tahrik iddiasını” reddetti

GÖRÜNTÜLER TARİHE NOT: Yusuf Akım: Onları tahrik etmek mümkün değildi. Atılan taşlar nedeniyle gazetede başımızı kaldıramıyorduk. Canlara yaklaşmak mümkün değildi. Olayları tarihe geçsin diye görüntüledik

Afrika Gazetesi ve Meclis önünde, 22 Ocak’ta yaşanan olaylarla ilgili tutuklanan 6 sanık, hakkındaki davada sona gelindi.

Sanıkların avukatı Enver Öztürk’ün “Afrika çalışanlarının camdan tahrik ettiği” savunması üzerine savcılık da dün son 2 tanığını dinletti.

Savcılığın üçüncü tanığı Yusuf Alkım olurken, son tanığı ise davanın soruşturmasını yapan polis memuru Ömer Karadağlı oldu.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda görüşülen davada, savunma avukatı Enver Öztürk ve savcı Ayşe Kaymak Şadi hazır bulundu.

Alkım: Öldürün, yakın diye bağırarak tedbir sesleri ile saldırdılar

Savcılığın üçüncü tanığı Yusuf Alkım, 22 Ocak’ta Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırı anını cep telefonu ile gazete içinde görüntüleyerek mahkemeye emare olarak sundu. Alkım, olayların sabah saatlerinde toplanan kitlenin büyümesi ile başladığını şöyle anlattı:

“22 Ocak tarihinde sabah saat 09.00 sıralarında Afrika Gazetesi’ne gittim ve gazete önünde 20-30 kişilik bir grup kapıda ise birkaç tane polis vardı. Gazetede ise 15-16 çalışan biz sesler yükseldikçe ne olacağını bekliyorduk. 09.30’da balkona ben ve üç arkadaş çıktık toplanan kitle bize laf atarak Rumcu olduğumuzu hainler, ajanlar diye bağırıyorlardı gerildik ve içeri girdik. Biz olanları, gazetenin kameralarında izlemeye başladık. Kalabalık arttıkça sloganlar da yükselmeye başladı, öldürün, yakın tedbir sesleri yükseldikçe ara ara gazete içinden sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapmaya başladık.”

“Kendi başımıza çareler üretmeye başladık”

Tanık Yusuf Alkım, artan kalabalığın sesleri yükseldikçe polisin sessiz kaldığını ve saat 10.00 raddelerinde camlara önce yumurta ardından ise taşlar atılmaya başlandığını anlattı.

Alkım, mahkemeye sunduğu görüntülerle olayı anlatmaya şöyle devam etti:

“Camlara taşlar, yabancı maddeler çoğalarak artarak devam edince kendi kendimizi korumak için neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Çevik kuvvet Meclis’in arkasında polis kapıda kimse onları durduracak bir hareket yapmayınca önce gazetenin kapısına birçok eşya koyarak kapıyı güvene aldık. O kadar çok taş atılıyordu ki camın yanına yaklaşmak mümkün değildi. Arkadaşımız uzun bir sopa yardımı ile perdeleri daha fazla taş gelmesin diye kapatmaya çalıştığı esnada balkon camını büyük bir gürültüyle birinin kırdığını gördük. Polis kapıyı açmamızı istedi ve eylemciyi bizden korumak amacı ile balkondan alıp aşağıya indirdi. Polisin bizim için sağlayamadığı güvenliği kendimiz sağladık” dedi.

Alkım: Tarihe geçmek için bu görüntüleri çektik

Alkım, polisin kendilerini korumaları için bir odaya sığınmalarını söylediğini belirterek, “Böyle bir anayasal eylem olamaz, bizi öldürmek bahanesi ile toplanan kitle ‘yakın, öldürün’ diye sloganlar atıyordu. Onları tahrik etmek mümkün değildi, çünkü biz atılan taşlar nedeniyle başımızı kaldıramıyorduk gazete içinde. Biz yaşananları tarihe geçmek için görüntüledik” şeklinde konuştu.

Öztürk: Bu görüntüyü provokasyon amaçlı aldınız

Savunma avukatı Enver Öztürk, tanık Alkım’a gazete içinde çekilen görüntüleri provokasyon amaçlı olarak nitelemesi Alkım, “Yayın yapmak bizde bir alışkanlıktır. Akıllı telefonlar çıktıktan sonra hemen herkes mutlaka bir şeyleri kayıt altına alıyor, linç amaçlı geldiklerini bildiğimiz için ben bu görüntüleri aldım. Bu tip kesimlerin ne amaçlı geldiklerini göstermek için ben bu kaydı aldım” şeklinde cevap verdi.

Bugün hitaplar yapılacak

Savcılığın son tanığı olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ömer Karadağlı oldu. Karadağlı önce savcı Ayşe Kaymak Şadi’nin ardından da savunma avukatı Enver Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

Karadağlı’nın tanıklığının ardından savcılıkta dün davasını kapattığını beyan etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, savcılık ve savunma avukatının hitaplarını yapması için davayı bugün saat 11.00’e erteleyerek oturumu kapattı.

(Devrim DEMİR havadis)