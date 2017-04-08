Camları kırıp zorla içeri girdi!

Mağusa'da, 2 gün önce (06.07.2017) 'Debreli Market' ve 'Carmine Cafe' isimli iş yerlerinde hısızlık meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, 2 gün önce (06-07.04.2017), 22.30 – 07.30 saatleri arasında, Gazimağusa’da Y.A. (E-27), “Debreli Market” isimli iş yerinin ana giriş kapısının camını kırıp hasara uğrattıktan sonra içeriye girmiş ve içerisinden 15 paket muhtelif markalarda sigarayı çalmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, yapılan sorgulamasında, 05-06.04.2017 tarihinde de “Carmine Cafe” isimli iş yerinin pencere camını kırıp içeri girdiği ve kasa içerisinden 40 TL parayı da çaldığı tespit edilmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.