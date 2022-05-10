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Camların Üstüne Düşen Genç Yoğun Bakıma Alındı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Camların Üstüne Düşen Genç Yoğun Bakıma Alındı

09.05.2022 tarihinde 10:30 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde yapımı devam etmekte olan bir
inşaata monte için getirilen kapı camları van aracın arkasından indirildiği sırada, Zakrıa ZAKI
(E-24)’nın üzerine camların düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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