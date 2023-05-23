Çamlıbel, Gazimağusa ve Türkeli’nde bugün elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Çamlıbel, Gazimağusa ve Türkeli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
GAZİMAĞUSA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mormenekşe, Mormenekşe Ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar bölgesi, Mormenekşe Su Kuyuları’na bugün 09.00-11.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK Gazimağusa Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy askeri tesisler, Turunçlu ve Kurudere’de elektrik kesintisi yaşanacak.
TÜRKELİ CİVARINDA 3 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt ana yolunda Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesislere 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
ÇAMLIBEL BÖLGESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK
Girne'nin Çamlıbel bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapacağı proje çalışması nedeniyle bugün Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy’e 09.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
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