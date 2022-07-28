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Çamlıbel-Yılmazköy anayolunda kamyonet devrildi

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Çamlıbel-Yılmazköy anayolunda kamyonet devrildi
Çamlıbel-Yılmazköy anayolunda kamyonet devrildi

Polis Basın subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 10:30 sıralarında, Çamlıbel-Yılmazköy anayolunun 10-11’inci kilometreleri arasında, Amangeldy TURAYEV(E-30) yönetimindeki RJ 875 plakalı kamyonet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun sol kısmından, daha sonra da yolun sağ kısmından dışarıya çıkarak yol dışında bulunan toprak sete çarpmış ve sağ yan tarafı üzerine devrilerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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