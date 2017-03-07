Çamlıbel’de mantar temalı 3. Eko Gün, 12 Mart Pazar günü yapılacak

Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği’nin düzenleyeceği mantar temalı 3. Eko Gün etkinliği, 12 Mart Pazar günü yapılacak.

Çamlıbel köy meydanında saat 10.30-18.00 arasında yer alacak etkinlikte, dans gösterileri, konser ve sergi yanında Çamlıbel Kültür Merkezi Etnografya Müzesi de halkın ziyaretine açılacak.

Eko gün etkinliğine katılacak ziyaretçilere Gavcar Mantarlı Pilav ikram edilecek.

Dernek Başkanı Adıgüzel Akdeniz yaptığı yazılı açıklamada, belirledikleri yeni hedefler önceliğinde Çamlıbel bucağını eko-turizme hazırlamak için, alt yapıyı oluşturmak amacıyla çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bu yılki etkinliğin AB finansmanıyla Lapta Belediyesi’nin açtığı hibe programı kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Akdeniz, eko günü ziyaret edeceklerin daha farklı ve doğal bir ortamla karşılaşacaklarını ifade etti.

Satış stantlarının ahşap ve üstü kapalı birer ahşap ev şeklinde olacağını belirten Akdeniz, stratejik planın sürdürülebilir olması açısından Avrupa Birliği ve Lapta Belediyesi ile yaptıkları sözleşme gereği 55 gün içinde uygulama şartı ile el sanatları kursu ve eko-turizm ile ilgili kurslar verileceğini de açıkladı.

HER HAFTA PAZAR EKO-PAZAR YERİ KURULACAK

Her hafta pazar günleri eko-pazar yeri kurulacağını ve bu stantların yerel ürün satışları için sürekli halka hizmet vereceğini de belirten Akdeniz, restorasyonu tamamlanan ve halkın ziyaretine açılacak Çamlıbel Kültür Merkezi Etnografya Müzesi’nin de eko-turizmin gelişmesine katkı sağlayacağına inandıklarını bildirdi.

Akdeniz, Çamlıbel kültür Merkezi’nin restorasyonu için TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkür ederek, Çamlıbel bucağının yavaş yavaş hak ettiği yere gelmekte olduğunu belirtti.

“Asrın Projesi” olarak nitelenen KKTC içme suyu ve arıtma tesislerinin Çamlıbel’de bulunduğunu da hatırlatan Akdeniz, ayrıca adanın en modern sağlık merkezi 112 acil servisi ve kaymakamlık hizmet binasının da Çamlıbel’de hizmet verdiğini, çok yakında Çamlıbel Bucağı Kent Ormanı’nın mesire alanı ve eko-pazar yeri olacağını kaydetti.