 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.920
  • Altın 145,029
  • Dolar 3,6823
  • Euro 3,8982
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Çamlıbel’de mantar temalı 3. Eko Gün, 12 Mart Pazar günü yapılacak

»
Çamlıbel’de mantar temalı 3. Eko Gün, 12 Mart Pazar günü yapılacak
Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği’nin düzenleyeceği mantar temalı 3. Eko Gün etkinliği, 12 Mart Pazar günü yapılacak.

Çamlıbel köy meydanında saat 10.30-18.00 arasında yer alacak etkinlikte, dans gösterileri, konser ve sergi yanında Çamlıbel Kültür Merkezi Etnografya Müzesi de halkın ziyaretine açılacak.

Eko gün etkinliğine katılacak ziyaretçilere Gavcar Mantarlı Pilav ikram edilecek.

Dernek Başkanı Adıgüzel Akdeniz yaptığı yazılı açıklamada, belirledikleri yeni hedefler önceliğinde Çamlıbel bucağını eko-turizme hazırlamak için, alt yapıyı oluşturmak amacıyla çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bu yılki etkinliğin AB finansmanıyla Lapta Belediyesi’nin açtığı hibe programı kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Akdeniz, eko günü ziyaret edeceklerin daha farklı ve doğal bir ortamla karşılaşacaklarını ifade etti.

Satış stantlarının ahşap ve üstü kapalı birer ahşap ev şeklinde olacağını belirten Akdeniz, stratejik planın sürdürülebilir olması açısından Avrupa Birliği ve Lapta Belediyesi ile yaptıkları sözleşme gereği 55 gün içinde uygulama şartı ile el sanatları kursu ve eko-turizm ile ilgili kurslar verileceğini de açıkladı.

HER HAFTA PAZAR EKO-PAZAR YERİ KURULACAK

Her hafta pazar günleri eko-pazar yeri kurulacağını ve bu stantların yerel ürün satışları için sürekli halka hizmet vereceğini de belirten Akdeniz, restorasyonu tamamlanan ve halkın ziyaretine açılacak Çamlıbel Kültür Merkezi Etnografya Müzesi’nin de eko-turizmin gelişmesine katkı sağlayacağına inandıklarını bildirdi.

Akdeniz, Çamlıbel kültür Merkezi’nin restorasyonu için TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkür ederek, Çamlıbel bucağının yavaş yavaş hak ettiği yere gelmekte olduğunu belirtti.

“Asrın Projesi” olarak nitelenen KKTC içme suyu ve arıtma tesislerinin Çamlıbel’de bulunduğunu da hatırlatan Akdeniz, ayrıca adanın en modern sağlık merkezi 112 acil servisi ve kaymakamlık hizmet binasının da Çamlıbel’de hizmet verdiğini, çok yakında Çamlıbel Bucağı Kent Ormanı’nın mesire alanı ve eko-pazar yeri olacağını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İskele 8. Kültür ve Sanat Günleri başladı05 Mart 2017 Pazar 13:21
  • Hisarköy Orkide Festivali dün başladı05 Mart 2017 Pazar 11:19
  • Hisarköy’de bugün ve yarın Orkide Festivali var04 Mart 2017 Cumartesi 10:20
  • Oscar fiyaskosunun sorumluları ölüm tehditleri alıyor03 Mart 2017 Cuma 16:32
  • Disney tarihinde ilk kez eşcinsel bir karakter yer alacak03 Mart 2017 Cuma 16:19
  • Tarkan'dan 22 yıl sonra unutulmaz ABD konseri03 Mart 2017 Cuma 14:14
  • Büyükkonuk’ta ikon müzesi oluşturulacak03 Mart 2017 Cuma 12:34
  • Susma Platformu İzmir'de03 Mart 2017 Cuma 12:33
  • İskele’de Kültür Ve Sanat Günleri yarın başlıyor03 Mart 2017 Cuma 12:28
  • Klimt'in 'Çiçek Bahçesi' rekor fiyata satıldı03 Mart 2017 Cuma 11:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti