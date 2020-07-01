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‘Çamlık’ olarak bilinen ağaçlık alan Gazimağusa Belediyesi’nin kullanımına verildi

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‘Çamlık’ olarak bilinen ağaçlık alan Gazimağusa Belediyesi’nin kullanımına verildi
‘Çamlık’ olarak bilinen ağaçlık alan Gazimağusa Belediyesi’nin kullanımına verildi

Gazimağusa Belediyesi’nin karşısında bulunan Çamlık ismiyle bilinen ağaçlık alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Gazimağusa Belediyesi tarafından imzalanan protokolle 25 yıllığına belediyenin kullanımına verildi.

Bölgeyle ilgili hazırlık aşamasında olan çevre projesinin ihale sürecinin tamamlanmasının ardından, projenin 6 ay zarfında hayata geçmesi hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, kentin en güzel alanlarından biri olan Çamlık alanının Gazimağusa Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projeyle işlevsellik kazanacağını söyledi.

Alanın gece ve gündüz halkın kullanımına sunulacak şekilde düzenleneceğini anlatan Arter, projenin maliyetinin 1 buçuk milyon TL civarında olduğunu belirtti.

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, Gazimağusa için önemli bir projenin hayata geçeceğini vurgulayarak, okullar bölgesinde bulunan alanda geçmişte birçok spor karşılaşmasının yapıldığını hatırlattı.

Mevcut ağaçlık alanın korunarak bölgenin daha işlevsel hale getirilecegine vurgu yapan Oğuz, bölgenin Bakanlar Kurulu’nun da kararıyla 25 yıllığına Gazimağusa Belediyesi’ne kiralanacağını söyledi.

İhalenin tamamlanmasının ardından projenin 6 ayda hayata geçmesinin hedeflendiğini kaydeden Oğuz, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açıklamaların ardından protokol imza töreni gerçekleştirilerek, hazırlık aşamasında olan proje hakkında sunum yapıldı.

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