Çamlıköy ve İskele’de Yangın! Bir Araç Küle Döndü, Limon Fidanları Zarar Gördü

28 MAYIS 2025 TARİHİNDE, SAAT 08.30 SIRALARINDA ÇAMLIKÖY’DE LEFKE YOLU SOKAK ÜZERİNDE HENÜZ TESPİT EDİLEMEYEN BİR SEBEPLE YANGIN ÇIKTI. MEYDANA GELEN YANGINDA YAKLAŞIK BİR DÖNÜMLÜK ALAN İÇERİSİNDEKİ 20 ADET LİMON FİDANI VE KURU OTLAR YANARAK ZARAR GÖRDÜ. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR.
AYNI GÜN, SAAT 14.45 SIRALARINDA İSKELE – KARPAZ ANAYOLU ÜZERİNDE SEYİR HALİNDE BULUNAN EG 576 PLAKALI SALON ARAÇ, İSKELE BELEDİYESİ PİKNİK ALANI MEVKİİNDE ANİDEN ALEV ALDI. YANGININ, ARACIN KALBİRATÖRÜNDEN SIZAN AKARYAKITIN METAL AKSAMLARA TEMAS ETMESİ SONUCU ÇIKTIĞI BELİRTİLDİ. ARAÇ TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ. SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.