Çamlıkspor’un finaldeki rakibi DAÜ

Yarı final serisinin üçüncü karşılaşmasında rakip Vakıflar’ı 3-0 yenen Doğu Akdeniz Üniversitesi seride 3-1 üstünlükle finalde Gazi Mağusa Belediyesi Çamlıkspor’un rakibi oldu.
Erkekler final serisinde ilk maç 23 Mart Perşembe oynanacak.
Yarı final serisinin üçüncü karşılaşmasında rakip Vakıflar’ı 3-0 yenen Doğu Akdeniz Üniversitesi seride 3-1 üstünlükle finalde Gazi Mağusa Belediyesi Çamlıkspor’un rakibi oldu.
Erkekler final serisinde ilk maç 23 Mart Perşembe oynanacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.