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Çamlıkspor’un finaldeki rakibi DAÜ

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Çamlıkspor’un finaldeki rakibi DAÜ
Voleybol Büyük Erkekler Ligi’nde finale yükselen taraf Doğu Akdeniz Üniversitesi.

Yarı final serisinin üçüncü karşılaşmasında rakip Vakıflar’ı 3-0 yenen Doğu Akdeniz Üniversitesi seride 3-1 üstünlükle finalde Gazi Mağusa Belediyesi Çamlıkspor’un rakibi oldu.

Erkekler final serisinde ilk maç 23 Mart Perşembe oynanacak.

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