Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir Polis Şefi SP Vaid, Cammu Keşmir'in güneyindeki Anantnag bölgesinde bağımsızlık yanlısı direnişçilerle polisler arasında çatışma çıktığını açıkladı.

SP Vaid çatışmada iki sivil, bir direnişçi ile bir polisin öldüğünü ifade etti.

İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana Hindistan ve Pakistan arasında egemenlik tartışmalarına konu olan Keşmir'deki şiddet olaylarında 70 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Cammu Keşmir'deki direnişçi gruplar, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.