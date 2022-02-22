  • BIST 2.002,14
  • Altın 841.035
  • Dolar 13.7477
  • Euro 15.5669
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Çamurova bölgesine girmeyin

» »
Çamurova atış alanında 1-3 Mart tarihleri arasında hava savunma silahlarıyla atış yapılacağından can ve mal emniyeti açısından bölgeye girilmemesi uyarısı yapıldı.
Çamurova bölgesine girmeyin

Çamurova atış alanında 1-3 Mart tarihleri arasında hava savunma silahlarıyla atış yapılacağından can ve mal emniyeti açısından bölgeye girilmemesi uyarısı yapıldı.


Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, atışların 1 Mart’ta 13.00-17.00, diğer günlerde ise 8.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.


Açıklamada, “Atışlara müteakip bölgede patlamayan mermilerin arama ve imha işlemleri devam edeceğinden serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye giriş yasaktır” denildi.


Atış bölgeleri; batıda Kum Tepe’den Başak mevkii hattı, doğuda Kumköy Helikopter Pisti Yayla 500 metre güney hattı, kuzeyde Başak mevkii 500 metre güney batısı Yayla 500 metre güney hattı ve güneyde Kum Tepe Kumköy Helikopter Pisti hattı olarak açıklandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava bugün nasıl olacak? 22 Şubat 202222 Şubat 2022 Salı 09:50
  • Taner Ulutaş yazdı...Hazırolun ‘Curcuna’ şimdi başlıyor !..22 Şubat 2022 Salı 09:43
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 22 Şubat 202222 Şubat 2022 Salı 09:41
  • Almanya'ya Kuzey Akım baskısı artıyor21 Şubat 2022 Pazartesi 23:07
  • Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararını imzaladı21 Şubat 2022 Pazartesi 23:04
  • 350 Bin Dolarlık Kripto Parayı Başka Hesaplara Aktarmış21 Şubat 2022 Pazartesi 21:25
  • 973 Araç Sürücü Suç İşledi21 Şubat 2022 Pazartesi 21:22
  • Halil Falyalı Cinayetinde 5 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi21 Şubat 2022 Pazartesi 21:15
  • Başbakan Sucuoğlu: “Ayakları Yere Basan, Yapılması Gereken Unsurları İçeren Bir Hükümet Programı Olacak”21 Şubat 2022 Pazartesi 20:57
  • TDP: “Başarısız Bir Hükümet İle Yola Devam Kararı Alındı”21 Şubat 2022 Pazartesi 20:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti