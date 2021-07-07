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Can Ataklı: Erdoğan, Akşener'in çok yakınıyla görüştü; yetkilerinin bir bölümünü parlamentoya devretme karşılığında, ekibi için dokunulmazlık istediğini söyledi

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Can Ataklı: Erdoğan, Akşener'in çok yakınıyla görüştü; yetkilerinin bir bölümünü parlamentoya devretme karşılığında, ekibi için dokunulmazlık istediğini söyledi
Can Ataklı: Erdoğan, Akşener'in çok yakınıyla görüştü; yetkilerinin bir bölümünü parlamentoya devretme karşılığında, ekibi için dokunulmazlık istediğini söyledi

Korkusuz yazarı Can Ataklı, geçtiğimiz perşembe günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çok yakın bir ismin, iki saate yakın süren bir görüşme yaptığını iddia etti. Ataklı, bu görüşmede Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye artık güvenmediğini ve İyi Parti'ye 'parlamenter sisteme' geçiş karşılığında "dokunulmazlık" teklifini sunduğunu öne sürdü. 

"Can Ataklı'nın YouTube kanalından "Erdoğan'ın gizli görüşmesi Bahçeli'yi çok kızdırdı" başlığı ile yayınladığı bölüm şöyle:

"Erdoğan, Akşener'in çok yakınıyla 1 saat 45 dakika süren bir görüşme yaptı. Geçtiğimiz perşembe ya da cuma günü. Kim olduğunu söylemeyeceğim ama evinde yani anlatabiliyor muyum. Daha önce de bu kişiyle yapılıyordu görüşmeler. Burada yapılan görüşmede de Tayyip Erdoğan, -mealen söylüyorum- gidişattan memnun olmadığı Bahçeli'ye artık asla güvenmediğini , her an oradan bir kazık yiyeceğini inandığını fakat genel olarak toplumda da oylarının düşmekte olduğunu fark ettiğini, bu nedenle yetkilerinin bir bölümünü yeni bir oluşumla parlamentoya devretmeye hazır olduğunu ama bunun karşılığında kendisi ve 300-400 kişilik ekibi için dokunulmazlık istediğini söylemiş. Yani, ters bir şey oldu. Beni yargılamaya, arkadaşlarımı yargılamaya kalkmayacaksınız“ diyor. Ben size kapıları açacağım size iktidar vaat ediyorum“ diyor. İşin özlü aslında o. Bazı yetkilerimi devrederimden, şimdi ben anladığımı söyleyeyim; bir tür parlamenter rejime geçip Cumhurbaşkanlığına sembolik olarak devam etmek ama bir seçimi daha garantiye almak. Bunu da yapabileceğini gördüğü anladığım kadarıyla İYİ Parti. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi çok palazlandı. Oy yok fakat devletin içine çok soktu. Aynı Cemaatte yaptığı hata gibi şimdi. MHP de beni kandırdı“ diyebilir Tayyip Erdoğan."

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