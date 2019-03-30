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Can Ataklı'dan ilginç iddia: Seçim sonrası 'milli hükümet' söylentisi

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İddiaya göre Erdoğan CHP, MHP ve İYİP'ten isimlerle toplantı yaparak 'milli hükümet kurmak istiyorum' diyecek
Can Ataklı'dan ilginç iddia: Seçim sonrası 'milli hükümet' söylentisi

Gazeteci Can Ataklı bugünkü yazısında seçim sonrasına ilişkin ilginç bir iddiada bulundu. Ankara'da 'milli hükümet' söylentileri olduğunu yazan Ataklı yerel seçimde Saray ittifakının kaybedeceğini ve Erdoğan'ın bir balkon konuşması yaparak 'artık el ele verme zamanı' diyeceğini öne sürdü. İddiaya göre Erdoğan CHP, MHP ve İYİP'ten isimlerle toplantı yaparak 'milli hükümet kurmak istiyorum' diyecek.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı yarın yapılacak yerel seçimlere ilişkin ilginç bir iddiada bulundu.

Ataklı bugünkü yazısının ilgili bölümünde "Erdoğan o gece bir balkon konuşması yapacak ve 'Türkiye'ye karşı büyük saldırı var, bunu hep birlikte göğüslememiz gerek. Seçimler bitti, artık el ele verme zamanı' diyecek" ifadelerini kullandı. 

Ataklı bugünkü yazısında "Ankara'da 'milli hükümet' söylentileri" ara başlığıyla şu ifadelere yer verdi:

Kesin bilgi değil ama bazı çevrelerde şu konuşuluyor.

Yerel seçimlerden; muhalefet, iktidar ittifakına karşı zaferle çıkacak.

Erdoğan meşruiyet tartışması çıkmasını önlemek için hemen o gece bir balkon konuşması yapacak ve “Türkiye'ye karşı büyük saldırı var, bunu hep birlikte göğüslememiz gerek. Seçimler bitti, artık el ele verme zamanı” diyecek. Daha sonra liderlerle bir toplantı yapacak ve “Milli hükümet kurmak istiyorum” diyecek. Hükümete CHP, MHP ve İYİ Parti'den isimler alacak.

Batık olan ekonomi, böyle bir milli hükümetle aşılmaya çalışılacak. Ayrıca uluslararası platformda yerle bir olan Türkiye'nin itibarı yeniden kazanılmaya çalışılacak. Bunu anlatanlar kanıt olarak şunu söylüyorlar;

Bahçeli bir ay önce “Cumhur İttifakı yüzde 51'i almalı, aksi takdirde bir meşruiyet kavgası çıkarırlar” dedi. Aynı Bahçeli, önceki gün “Erken seçim olmayacağını” söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçimden muhalefetin zaferle çıkacağını ama bir erken seçim istemeyeceklerini açıkladı. Erdoğan, iktidarı bırakmamak için her şeyi yapacaktır.  Muhalefet ise erken seçim riskini göze almak istemez ama hükümete, bakan vererek iktidarın bir tarafını tutmak ve bazı nimetlerden artık yararlanmak ister.

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