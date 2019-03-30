Can Ataklı'dan ilginç iddia: Seçim sonrası 'milli hükümet' söylentisi

Gazeteci Can Ataklı bugünkü yazısında seçim sonrasına ilişkin ilginç bir iddiada bulundu. Ankara'da 'milli hükümet' söylentileri olduğunu yazan Ataklı yerel seçimde Saray ittifakının kaybedeceğini ve Erdoğan'ın bir balkon konuşması yaparak 'artık el ele verme zamanı' diyeceğini öne sürdü. İddiaya göre Erdoğan CHP, MHP ve İYİP'ten isimlerle toplantı yaparak 'milli hükümet kurmak istiyorum' diyecek.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı yarın yapılacak yerel seçimlere ilişkin ilginç bir iddiada bulundu.

Ataklı bugünkü yazısının ilgili bölümünde "Erdoğan o gece bir balkon konuşması yapacak ve 'Türkiye'ye karşı büyük saldırı var, bunu hep birlikte göğüslememiz gerek. Seçimler bitti, artık el ele verme zamanı' diyecek" ifadelerini kullandı.

Ataklı bugünkü yazısında "Ankara'da 'milli hükümet' söylentileri" ara başlığıyla şu ifadelere yer verdi: