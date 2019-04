Can Bartu: Fenerbahçe’nin ve Türk futbolunun hayatını kaybeden efsane ‘Sinyor’u

Fenerbahçe resmi sitesinden yayımlanan taziye mesajında "Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." dendi.

Adı Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, Türk milli takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcuydu.

1970 yılında jübilesini yapan Bartu, spor yazarlığı ve yorumculuğu yapıyordu.

Can Bartu kimdir?

31 Ocak 1936'da İstanbul'da dünyaya gelen Can Bartu, spora 1949 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynayarak başladı ve altı kez basketbol milli takım formasını giydi.

Ancak daha sonra Fikret Arıcan'ın da desteği ile Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı.

1955-1961 seneleri arasında Fenerbahçe'de futbol oynayan Bartu, 28 kez milli takım formasını giydi.

Bartu 1961'de, İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu ve Fiorentina - Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyerek Avrupa Kupaları'nda final maçı oynayan ilk Türk futbolcusu unvanını kazandı. İtalyan futbolseverler Can Bartu'ya "Sinyor Bartu" diye hitap ediyorlardı.

Bartu 1962'de Venezia, 1964'te de Lazio'da oynadı.

İtalya'da geçirdiği başarılı yılların ardından Bartu, 1967'de Türkiye'ye eski takımı Fenerbahçe'ye döndü.

Bartu, Sarı-Lacivertli forma altında 326 maç oynadı, 162 gol attı.

Üç yıl boyunca Fenerbahçe'de forma giyen Bartu, 1969'da Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay'ın jübilesini yaptığı unutulmaz Galatasaray-Fenerbahçe maçına Galatasaray formasıyla çıkmış, Metin Oktay da kısa bir süre Fenerbahçe forması giymişti.

Can futbolda Avrupa çapındaydı, basketbolda kalsaydı Avrupa'nın da ötesine geçerdi Dönemin Fenerbahçe Basketbol şube kaptanı Cem Atabeyoğlu

Bartu'nun unutulmaz başarılarından biri de aynı gün içinde hem basketbol hem de futbol maçına çıkması ve ikisinde de çok iyi performans göstermesidir.

17 Mart 2017'de Fenerbahçe TV'de yayınlanan Mazinde Tarih Yatar programında Can Bartu, 24 Mart 1957 günü gündüz futbolda Fenebahçe'nin Beşiktaş'ı 4-2 yendiği maçta 2 gol attığını, akşam da basketbol maçına çıktığını ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 82-50 yendiği maçta 32 sayı kaydettiğini söylemişti.

Bartu 6 Eylül 1970'de Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan maçla aktif futbol hayatına nokta koydu.

Dönemin spor yazarlarından İslam Çupi 1970 yılında Tercüman gazetesinde Bartu için kaleme aldığı yazıda şöyle demişti: "Futbol Can'a değil de Can futbola çok şey öğretti...Ve futbol Türkiye'de bir gün, topun insanlara kumanda ettiği terör sisteminden, insanların topa hükmettiği bir sanat haline dönüşürse, o zaman hep birlikte bağırınız: 'Bu ustalığı Türkiye'de ilk defa sahalarda Can tarif etmiş, Can şuurlandırmış, Can gezdirmişti'"

Unutulmaz şair Cemal Süreya da Türk Edebiyatında Futbol kitabında yer alan Metin Oktay ile igili makalesinde Can Bartu'dan şöyle bahsetmişti: "Can'da? Can ki altın arayıcısıdır da. Onda Amerika duygusu, çılgın raket, kibir, en yüksek beğeniye ulaşmış, entelektüel dans… İstediği zaman oynar, oynamıyorsa tenezzül etmediği için oynamıyordur."

Bartu aktif futbolu bıraktıktan sonra spor gazetecisi ve futbol yorumcusu olarak spor hayatına devam etti.