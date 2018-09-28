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Can Dündar, Erdoğan'ın basın toplantısına katılmıyor

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Can Dündar, Erdoğan ve Merkel'in basın toplantısına katılmıyor: 'Alman meslektaşlarım bu soruları soracaktır'
Can Dündar, Erdoğan'ın basın toplantısına katılmıyor

Can Dündar: Erdoğan'ın beni bahane ederek toplantıyı iptal etmesini istemedim.

Can Dündar, Erdoğan'ın "kendisini bahane ederek" Merkel ile ortak basın toplantısını iptal edeceği gerekçesiyle toplantıya katılmaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Özgürüz.org canlı yayınında yaptığı açıklamada Dündar, "Erdoğan, basın toplantısını boykot edeceğini söylemiş. Alman otoriteleriyle geceden beri diplomatik temas sürüyor. Şunu anlıyorum ki ben basın toplantısına gidersem kendim haber olacağım. Erdoğan, beni bahane ederek bu toplantıyı iptal edecekti. Buna alet olmak istemedim" dedi.

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