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Can Dündar: Sedat Peker bana TIR haberleri nedeniyle ‘Asılmayı hak ettin’ diye mesaj göndermişti

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“Tayyip abi' için uykusuz bir hafta başlıyor”
Can Dündar: Sedat Peker bana TIR haberleri nedeniyle ‘Asılmayı hak ettin’ diye mesaj göndermişti

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in son videosunun ardından YouTube’dan açıklama yapan gazeteci Can Dündar, Suriye’ye giden TIR’lar konusunda yaptığı haber nedeniyle cezaevinde yatarken, kendisine “Vatana ihanet ettin, asılmayı hak ettin” şeklinde yazılı bir mesaj geldiğini ve bu mesajın Sedat Peker tarafından gönderildiğini söyledi. Can Dündar öte yandan, Sedat Peker’in “Seninle konuşacağız Tayyip abi” sözlerini de yorumlayarak, “Tayyip abi' için uykusuz bir hafta başlıyor. Sonunda alnımız açık döneceğiz ülkemize ama siz yargılanacaksınız” dedi.

Gazeteci Can Dündar, Genel Yayın Yönetmeni olduğu Özgürüz Radyo’nun YouTube kanalından Sedat Peker’in 8’inci videosunda anlattıklarıyla ilgili bir anekdot paylaştı.

 

Suriye’ye giden silahlar konusunda yaptığı haber nedeniyle hapse girdiğini hatırlatan Dündar, kendisine hapisteyken suç örgütü lideri Sedat Peker’in not yolladığını ve bu notta “Vatana ihanet ettin, asılmayı hak ettin” şeklinde tehditte bulunduğunu dile getirdi.

Can Dündar, YouTube'da yayınlanan videoda şunları söyledi:

“Ne diyor şimdi Sedat Peker, beni Türkmenlere yolladığım TIR’ların arasına SADAT, kendi TIR’larını ekledi, benim üzerimden El Nusra’ya silah gönderdiler. Biz bunu yazdık diye, başımıza gelmedik kalmadı. Sorgulandık, yargılandık, hapsedildik, kurşunlandık, ailemizden ayrı kaldık, sürgüne geldik. Bütün malvarlığımıza el kondu. Ne vatan hainliğimiz kaldı ne cemaatçiliğimiz. İnfaza da az kalmıştı. Cezavindeyken gelen yazılı mesajı hiç unutmuyorum. ‘Sen vatana ihanet ettin, asılmayı hak ettin’ diyordu. Kimdi yazan biliyor musunuz, Sedat Peker. Sonunda o haberden dolayı 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bugün doğruluğu birinci ağızdan tescillenen haberin bedelini sadece ben değil, o TIR’ları yakalayan savcılar ve yargıçlar da ödedi. Araştıran milletvekilleri de haberi yayınlayan Cumhuriyet gazetesinin bütün yöneticileri de…”

Can Dündar öte yandan, Sedat Peker’in “Seninle konuşacağız Tayyip abi” sözlerini de yorumlayarak, “Tayyip abi için uykusuz bir hafta başlıyor” dedi.

 

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