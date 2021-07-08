Can Dündar'a silahlı saldırı davasında karar: İyi hal indirimi uygulanan sanık Murat Şahin’e üç yıl hapis cezası

Gazeteci Can Dündar'a adliye önünde silahlı saldırı davasında karar çıktı. Cezasında iyi hal indirimi uygulanan ve olay sırasında NTV Muhabiri Yağız Şenkal'ı da silahla yaralayan Murat Şahin'e üç yıl hapis cezası verildi. Hükmün açıklanmasının geri bırakıldı.

Olay 6 Mayıs 2016'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde gerçekleşti. Gazeteci Can Dündar'a silahlı saldırıda bulunan Murat Şahin NTV muhabiri Yağız Şenkal'ı bacağından yaraladı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada sanık silahla tehdit, kasten yaralama ve ruhsatsız silah taşımaktan toplamda üç yıl 15 gün hapis ve 500 lira da para cezasına çarptırıldı. Hâkim sanığa iyi halden ceza indirimi uyguladı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Saldırgan Murat Şahin cezaevine girmeyecek.