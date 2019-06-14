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Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar Türkiye dışına çıktı: Annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum

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Gazeteci Can Dündar'ın eşi Dilek Türker Dündar, Twitter paylaşımı ile Türkiye dışına çıkış yaptığını duyurdu.
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar Türkiye dışına çıktı: Annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum

Eşi ve oğlu ile fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda, Dündar, "Sonunda annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum." dedi.

Dündar, o paylaşımda Türkiye'den nasıl ayrıldığını açıklamadı. Anayasa Mahkemesi'ni iki yıldır dosyasını incelememekle eleştirdi.

Dilek Dündar, "eşi hakkında açılan davalar nedeniyle pasaportunun iptal edildiğini" ve yurt dışına çıkamadığını belirtiyordu.

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