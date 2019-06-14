Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar Türkiye dışına çıktı: Annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum

Gazeteci Can Dündar'ın eşi Dilek Türker Dündar, Twitter paylaşımı ile Türkiye dışına çıkış yaptığını duyurdu.

Eşi ve oğlu ile fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda, Dündar, "Sonunda annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum." dedi.

Dündar, o paylaşımda Türkiye'den nasıl ayrıldığını açıklamadı. Anayasa Mahkemesi'ni iki yıldır dosyasını incelememekle eleştirdi.

Dilek Dündar, "eşi hakkında açılan davalar nedeniyle pasaportunun iptal edildiğini" ve yurt dışına çıkamadığını belirtiyordu.