Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar Türkiye dışına çıktı: Annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum

Eşi ve oğlu ile fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda, Dündar, "Sonunda annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum." dedi.
Dündar, o paylaşımda Türkiye'den nasıl ayrıldığını açıklamadı. Anayasa Mahkemesi'ni iki yıldır dosyasını incelememekle eleştirdi.
Dilek Dündar, "eşi hakkında açılan davalar nedeniyle pasaportunun iptal edildiğini" ve yurt dışına çıkamadığını belirtiyordu.
Tam üç yıldır, hakkımda hiçbir soruşturma olmadığı halde, hukuksuz olarak pasaportum elimden alındı, yurtdışına çıkışım engellendi. Tüm yasal yolları denedim, sonuç alamadım. Anayasa Mahkemesi, iki yıldır dosyamı ele almadı. + pic.twitter.com/LMneNlwwnX— Dilek Turker Dundar (@DilekTd) 14 Haziran 2019
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