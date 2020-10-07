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Can Dündar'ın malvarlıklarına el konulacak

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Türkiye’de MİT TIR'ları davasında yargılanan gazeteci Can Dündar'ın kaçak sayılmasına hükmedilerek, kendisine ait her türlü menkul ve gayrimenkule el konulmasına karar verildi.
Can Dündar'ın malvarlıklarına el konulacak

Türkiye'de MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin habere Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davaya gitmemesi durumunda kaçak sayılarak tüm mallarına el konulmasına karar verilmişti.

Mahkeme 'kaçak sayılma' süreci başlatmıştı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Dündar cezayı bozmuş, dosya yeniden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelmişti. Dündar hiçbir tebligata cevap vermeyip ifadeye de gelmeyince hakkında firari olduğu gerekçesi ile gıyabi tutuklama kararı alındı. Kırmızı bülten çıkarılması için de başvuru yapıldı. Yargılama çerçevesinde mahkeme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine kaçak sayılan Can Dündar'ın üzerine kayıtlı taşınır, taşınmaz mal varlığı ile banka hesaplarının tamamına el konulması için süreç başlattı.

El koyma kararı

Mahkeme Dündar'ın 15 gün içinde mahkemeye gelmesi yönünde ilan verilmesine hükmetti. Can Dündar bu süreç içinde mahkemeye gelmediği için kaçak sayılmasına hükmedildi. Hâkim Akın Gürlek başkanlığındaki mahkeme ayrıca Dündar'a ait menkul ve gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.

 Çankaya ve Üsküdar'daki taşınmazlara el konulacak

Bu kapsamda, Can Dündar'a ait olduğu tespit edilen; Ankara Çankaya, Muğla Bodrum Kumbahçe Mahallesi ve İstanbul Üsküdar'daki taşınmazlara el konulmasına hükmedildi.

Banka hesapları

Can Dündar'ın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'ne yazı yazılmasına ve gelen cevaba göre tespit edilen vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararının uygulanması için bankalara müzekkere yazılmasına karar verildi.

TMSF, malların yönetimine kayyım olarak atanacak

Mahkeme, sanığa ait el konulmasına karar verilen taşınmazların sayısı, hak ve alacakların miktarını dikkate alarak söz konusu malların yönetimi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına hükmetti.

Can Dündar'ın Almanya'dan Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı talepte bulunulmuştu.

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