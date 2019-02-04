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Can İbrahimoğlu anısına 13 hastaya forma verildi

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği tarafından Can İbrahimoğlu anısına düzenlenen “1000 Çocuk 1000 Forma” kampanyası kapsamında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatan 13 hastaya forma verildi
Can İbrahimoğlu anısına 13 hastaya forma verildi

KKTC Fenerbahçeliler Derneği tarafından Can İbrahimoğlu anısına düzenlenen “1000 Çocuk 1000 Forma” kampanyası kapsamında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatan 13 hastaya forma verildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre hastanenin Onkoloji Servisi'nde yatan 13 hastaya formaları Başhekim Dr. Adil Özyılkan, Başhekim Yardımcısı Dr. Cenk Soydan ve Dr. Dilek Birgen eşliğinde dernek yöneticileri tarafından verildi.

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